BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Business School'da inşaat sektörü temsilcileriyle bir araya gelerek sektörün sorunları, beklentileri ve çözüm önerilerini değerlendirdiklerini açıkladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Başkanı İbrahim Burkay, Bursa Business School'da inşaat sektörünün yönünü belirleyen meclis üyeleriyle kapsamlı bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

Toplantıda sektörün sahadaki gerçek sorunları, beklentileri ve çözüm yolları tüm yönleriyle ele alındı.

Başkan Burkay, ortak akıl ve güçlü iş birliği anlayışıyla inşaat sektörünün geleceğini birlikte şekillendirme iradesini bir kez daha ortaya koyduklarını vurguladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı onayıyla hayata geçirilen ve Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan inşaat sektörü kümelenmesinin, sektörün daha rekabetçi, güçlü ve sürdürülebilir bir yapıya kavuşmasını hedeflediğini ifade etti.

Bugüne kadar atılan adımların bu vizyonun somut göstergesi olduğunu belirten BTSO Başkanı İbrahim Burkay, önümüzdeki süreçte de küme firmaları ve BTSO üyeleriyle birlikte hem yurt içinde hem de yurt dışında inşaat sektörünü desteklemeye devam edeceklerini kaydetti. Burkay, sektöre ivme kazandıracak projelerin kararlılıkla hayata geçirileceğini belirterek, bu vizyona inanan ve birlik beraberliğe katkı sunan tüm paydaşlara teşekkür etti.