Ticaret Bakanlığı, Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında 2026 yılında uygulanacak idari para cezalarını yeniden belirledi. Cezalar, yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranıyla artırıldı.

ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı tarafından hazırlanan '6585 Sayılı Perakende Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanunun 18'inci Maddesine Göre 2026 Yılında Uygulanacak Olan İdari Para Cezalarına İlişkin Tebliğ', Resmî Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle birlikte, 6585 sayılı Kanun'un 18'inci maddesinde yer alan idari para cezaları, 2025 yılı için belirlenen yüzde 25,49'luk yeniden değerleme oranı esas alınarak artırıldı. Yeni ceza tutarları 1 Ocak 2026 - 31 Aralık 2026 tarihleri arasında geçerli olacak.

Tebliğe göre, Kanun'un 18'inci maddesi kapsamında uygulanacak bazı idari para cezaları şu şekilde güncellendi.

Tebliğ, 1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek.