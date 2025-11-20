Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, küresel kuraklık, iklim krizi ve barınma sorunlarının Bursa'yı da doğrudan tehdit ettiğini belirterek, 'Nilüfer Barajı geçen yıl bu dönemde yüzde 31 doluyken bu yıl sıfır. Yağış miktarı son 20 yıldır sürekli düşüyor' dedi. 'Küresel ölçekte derinleşen krizlere karşı Bursa'yı geleceğe hazırlamak hepimizin sorumluluğu' diyen Bozbey, Nilüfer Çayı'ndaki kirlilikle ilgili de itirafta bulundu.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kasım ayı değerlendirme toplantısında hem 31 Mart'tan bu yana yürütülen hizmetleri hem de Bursa'nın geleceğine yönelik çevre, su ve iklim politikalarını anlattı.

Dünya ve Bursa ölçeğinde üç büyük krize dikkat çeken Başkan Bozbey, kuraklık ve temiz suya erişim, fosil yakıtlardan vazgeçme zorunluluğu ile küresel barınma krizi konularıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

'2050 İÇİN BEKLENEN SICAKLIKLAR 2025'TE GERÇEKLEŞİYOR'

Başkan Bozbey, iklim değişikliğinin etkilerinin artık tahmin edilenden çok daha hızlı yaşandığını vurgulayarak, 'Meteoroloji verileri gösteriyor ki, 2050 yılı için öngörülen sıcaklık artışları 2025 itibarıyla gerçekleşmiş durumda. Buzullar hızla eriyor, deniz seviyesi yükseliyor. Mudanya gibi kıyı ilçelerimiz, 80 cm'lik yükselme bile gerçekleşse ciddi risk altında kalacak. Çin'den Avrupa'ya bütün sahil kentleri önlem alıyor, biz de almak zorundayız. Bursa'yı geleceğe hazırlamak zorundayız' dedi.

Bursa'nın su kaynaklarına ilişkin kritik veriler paylaşan Başkan Bozbey, son 20 yıldır yağışlarda düzenli düşüş yaşandığını söyledi. Bozbey, geçen yıl ekim ayında Nilüfer Barajı'nın yüzde 30-31 dolulukta olduğunu anımsatarak, 'Bu yıl aynı dönemde baraj tamamen boş, sıfır! Bu, yağışta yaklaşık yüzde 30'luk bir kayıp anlamına geliyor.' dedi.

'NİLÜFER ÇAYI'NI KİRLETENLERİN BAŞINDA BİZ GELİYORUZ'

Nilüfer Çayı'ndaki kirliliğe dikkati çeken Başkan Bozbey, 'Çöp depolama sahasından hâlâ süzüntü suyu Nilüfer'e akıyor. Bu doğru değil. Kurum olarak önce kendi sorumluluğumuzu yerine getireceğiz. Sanayiciyi, vatandaşı suçlamadan önce kurum olarak üzerimize düşeni yapacağız' dedi. İleri biyolojik arıtma tesislerinin eksikliğini de eleştiren Bozbey, 'Dünya bu yatırımları çoktan tamamladı. Biz hâlâ gerideyiz. Bu açığı hızla kapatacağız. Gerekirse kamulaştırma yaparız, önemli olan çevreyi korumaktır' diye konuştu.

Bozbey, petrol, kömür ve doğalgazın artık sürdürülebilir görülmediğini ifade ederek bugünden itibaren bu kaynaklardan vazgeçme sürecinin hızlandırılması gerektiğini söyledi.

Barınma kriziyle ilgili küresel soruna da vurgu yapan Başkan Bozbey, 'Dünyada 300 milyon insan barınma sorunu yaşıyor. Gençler ev sahibi olamıyor, düşük gelirliler kira ödeyemiyor. Bursa'da da bu krizin etkilerini görüyoruz' dedi.

'Bursa'yı geleceğe hazırlamak hepimizin sorumluluğu'Sözlerini şu kararlı mesajla tamamlayan Bozbey:'Artık dünya konuşmayı bıraktı, uygulamaya geçti. Bursa da bu dönüşüme ayak uydurmak zorunda. Büyükşehir Belediyesi olarak çevre, su yönetimi ve arıtma yatırımlarını hız kesmeden sürdüreceğiz. Bursa'yı geleceğe hazırlamak hepimizin ortak sorumluluğudur.'

Bozbey, belediyenin bu üç küresel soruna karşı üzerine düşeni yapacağını vurgulayarak, 'Artık dünya konuşmaktan öteye geçti; uygulamaya geçti. Bursa da bu dönüşüme ayak uydurmak zorunda. Biz de Büyükşehir Belediyesi olarak bu sorumluluğu taşıyoruz' ifadelerini kullandı.