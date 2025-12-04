Bilecik'in Bozüyük ilçesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle farkındalık programı düzenlendi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Şehit Zafer İpek Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu ile Bozüyük Özel Eğitim Uygulama Okulu tarafından hazırlanan farkındalık programı Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde yapıldı.

Program saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşımızın okunması ile başlarken günün anlam ve önemini belirten konuşma Şehit Zafer İpek Özel Eğitim Okulu Müdürü Faruk Aydın tarafından yapıldı.

Program veli mektubunun okunması ve bir öğrencinin yaptığı farkındalık konuşması ile devam etti. Ardından Şehit Zafer İpek Özel Eğitim İlkokulu-Ortaokulu ve Özel Eğitim Meslek Okulu ile Bozüyük Özel Eğitim Uygulama Okulu l.ll. ve lll. Kademe öğrencileri izleyenlere özenle hazırladıkları müzikli gösterilerini sundu.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü farkındalık programına İlçe Kaymakamı Adem Öztürk, Garnizon Komutanı Mühimmat Binbaşı Caner Yılmaz, Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, protokol üyeleri, siyasi parti temsilcileri, öğretmenler, öğrenciler ve öğrenci aileleri katıldı.