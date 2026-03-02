İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karabağlar Belediyesi iştiraki Karbel AŞ tarafından işletilen akaryakıt istasyonuna verilen iş yeri açma ve çalışma ruhsatının mahkeme kararıyla iptal edildiğini duyurdu. Belediye, karara karşı istinaf başvurusunda bulunurken, yasal sürede mahkeme hükmünün gereğini yerine getirdiğini açıkladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Karabağlar ilçesi 931 parselde faaliyet gösteren ve Karbel AŞ tarafından işletilen akaryakıt istasyonuna ilişkin ruhsat, ilk derece mahkemesi tarafından iptal edildi.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamada, söz konusu davada belediye ile Karbel AŞ'nin davalı sıfatıyla yer aldığı ve gerekli hukuki savunmaların süresi içerisinde mahkemeye sunulduğu belirtildi. İlk derece mahkemesinin iptal kararı 29 Ocak 2026 tarihinde belediyeye tebliğ edildi.

Belediye, hukuki haklarını korumak amacıyla 26 Şubat 2026 tarihinde yürütmenin durdurulması talebiyle istinaf başvurusunda bulunduğunu duyurdu.

Öte yandan açıklamada, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu'nun 28. maddesi gereğince mahkeme kararlarının idare tarafından en geç 30 gün içinde uygulanmasının zorunlu olduğu hatırlatıldı. Bu kapsamda İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin bir yandan karara karşı hukuki itiraz sürecini başlattığı, diğer yandan da kanuni yükümlülüklerini yerine getirerek mahkeme kararının gereğini yasal süresi içinde uyguladığı ifade edildi.

Açıklamada, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi ve olası yanlış değerlendirmelerin önüne geçilmesi amacıyla bilgilendirme yapıldığı vurgulandı.