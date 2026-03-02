Bursa İl Jandarma Komutanlığı, Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik operasyon düzenledi. 4 şüpheli gözaltına alındı, toplam 5 milyon TL bloke edildi.

BURSA (İGFA) - Bursa İl Jandarma Komutanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, yasadışı bahis ve suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama suçlarına yönelik Osmangazi ve Nilüfer ilçelerinde operasyon gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında 4 şüpheli, ikametlerinde yapılan aramalar sonucunda yakalandı ve adli işlemlere başlandı.

Operasyonlarda ele geçirilen malzemeler arasında; 5 milyon TL değerinde 1 araç ve kripto hesapları, 11 banka hesabı ve içindeki paraya bloke işlemi, 4 dizüstü bilgisayar, 4 cep telefonu, 1 adet M2 SSD hafıza kartı yer aldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı, vatandaşların güvenliğini sağlamak ve suçla mücadeleyi etkin yürütmek amacıyla operasyonların kesintisiz devam ettiğini bildirdi.

