Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son dönemde bölgesel gelişmelerin tarımsal girdilere etkisinin yakından takip edildiğini belirterek, gübre stoklarının yeterli seviyede olduğunu ve arz güvenliğini tehdit eden bir durum bulunmadığını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, son günlerde bölgede yaşanan gelişmelerin tarımsal üretim üzerindeki olası etkilerine ilişkin değerlendirmede bulundu.

Bakan Yumaklı, özellikle gübre başta olmak üzere tarımsal üretimde kullanılan girdi unsurlarının sektör temsilcileriyle koordinasyon içerisinde yakından takip edildiğini ifade etti.

Mevcut duruma ilişkin bilgi veren Bakan Yumaklı, 'Gübrede ülkemizin mevcut stokları yeterli seviyededir. Arz güvenliğini tehdit eden bir durum söz konusu değildir' açıklamasında bulundu.

Sürecin ilgili kurumlar ve sektör paydaşlarıyla birlikte yakından izlenmeye devam edileceğini belirten Yumaklı, üreticilerin endişe etmesini gerektirecek bir tablo olmadığını vurguladı.