Borsa İstanbul'da güç kaybı etkisini sürdürüyor. Dün zayıf açılış sonrasında gün boyunca düşüş eğiliminde hareket eden BIST100 endeksi, günü %2,27 oranında değer kaybı ile 10,316 seviyesinden tamamladı.

İSTANBUL (İGFA) - Son dönemde küresel piyasalardan negatif yönde ayrışmanın belirgin bir şekilde ortaya çıktığı gözlemlenirken Borsa İstanbul'da, önemli makro verilerin bulunmadığı bir süreçten geçilirken iç siyasi gündemin baskının ana unsuru oldu.

Ata Yatırım'ın bültenine göre banka hisseleri üzerinde etkili olan sert satışlar, endeksteki baskının ana etkeni olarak öne çıktı.

Bankacılık endeksinde yüzde 4,46 oranında sert kayıp yaşanırken, sanayi endeksi ise yüzde 1,75 oranında değer kaybı ile günü tamamladı.

Eylül ayı enflasyon rakamları sonrasında, geçtiğimiz aylarda piyasaları yukarı domine eden en önemli gelişme olan faiz indirim beklentisinin zayıflamaya başladığını gözlenirken, faiz indirimi beklentileri korunuyor olsa da, bu beklentilerin gücünün törpülenmiş olması, yeni hikâye yazmakta zorlanan iç piyasalarda güç kaybının ana nedeni konumunda.

Ayrıca siyasi gündemde gerilimin devam etmesi de Borsa İstanbul'da alım iştahını zayıflatan bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

Güne tepki alımlarıyla başlaması beklenen endekste, gün içi hareketler açısından 10,265 seviyesini ilk destek bölgesi olarak takip edeceklerini ve bu desteğin üzerinde tutunma çabasıyla birlikte taban oluşumu bekleneceğinin altı çizilen yorumda, 'Ancak beklentimizin aksine 10,265 seviyesinin altında yaşanabilecek bir kapanış, endekste orta vadeli bir İkili Zirve formasyonunun onayı anlamına geleceğinden, mevcut pozisyonlar için bu seviyenin altında ısrar edilmemesini öneriyoruz' denildi.

Öte yandan 14 Ekim 2025 tarihinde borsada geri alım yapan şirketler şöyle sıralandı.

PC İletişim 25.0 bin adet payı 21.2 TL fiyattan geri aldı.

Mavi Giyim 500.0 bin adet payı 37.1 TL fiyattan geri aldı.

Panelsan Çatı Cephe 7.0 bin adet payı 39.3 TL fiyattan geri aldı.

Escar Filo Kiralama 300.0 bin adet payı 18.9 TL fiyattan geri aldı.

Lokman Hekim 29.0 bin adet payı 16.1 TL fiyattan geri aldı.

Enerya Enerji 100.0 bin adet payı 9.5 TL fiyattan geri aldı.

Ahlatcı Doğalgaz 90.0 bin adet payı 25.8 TL fiyattan geri aldı.

Akfen GYO 850.0 bin adet payı 2.5 TL fiyattan geri aldı.

Akfen Yenilenebilir Enerji 65.0 bin adet payı 16.8 TL fiyattan geri aldı.

Akfen İnşaat 130.0 bin adet payı 21.1 TL fiyattan geri aldı.