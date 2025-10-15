TÜİK'e göre Ağustos ayı verilerine göre ücretli çalışan sayısı yıllık yüzde 1,2 artarak 16 milyon 89 bin 450 oldu. Ticaret-hizmet sektörü yüzde 2,6 büyürken, sanayi yüzde 3,6 azaldı. İnşaatta yüzde 7,2 artış görüldü. İstatistiki verilere göre aylık değişim yaşanmadı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Ağustos ayı ücretli çalışan sayısını açıkladı.

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 artışla 16 milyon 89 bin 450'ye yükseldi.

Ticaret-hizmet sektörü yüzde 2,6'lık artışla büyümeyi sürüklerken, sanayi yüzde 3,6 azaldı.TÜİK verilerine göre, ücretli çalışan sayısı Ağustos 2025'te 15 milyon 904 bin 602'den 16 milyon 89 bin 450'ye çıktı.

Sektörel bazda alt detaylara bakıldığında yıllık değişimler sanayi yüzde 3,6 azalış, inşaat: yüzde 7,2 artış, ticaret-hizmet yüzde 2,6 artış kaydetti.

Aylık bazda ise toplam ücretli çalışan sayısı değişim göstermedi.

Sektörel detaylarda sanayi yüzde 0,6 azalış görürken, inşaat yüzde 0,4, ticaret ve hizmet ise yüzde 0,2 artış kaydetti.