Bornova Belediyesi, Cumhuriyetin 102. yılını kortej yürüyüşü ve 'Bi Hayat Fest' etkinliği kapsamında düzenlenen Sevcan Orhan konseriyle büyük coşku içinde kutladı.

İZMİR (İGFA) - Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, konuşmasında Cumhuriyetin bir kadın devrimi olduğunu vurgulayarak kadınların ve çocukların özgür olduğu bir Türkiye temennisinde bulundu. Sevilen Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan ise 'Atatürk sayesinde özgür bir Türk kadını olarak türkülerimi söylüyorum' diyerek Bornovalılardan büyük alkış aldı.

Cumhuriyetin 102. yılı Bornova'da büyük bir coşkuyla kutlandı. Bornova Belediyesi'nin düzenlediği Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, Cumhuriyet Meydanı'ndan başlayan kortej yürüyüşüyle başladı, binlerce Bornovalının katılımıyla Büyükpark Meydanı'nda düzenlenen Sevcan Orhan konseriyle taçlandı.

Korteje binlerce Bornovalı katıldı

Bornova Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan kortej, Mustafa Kemal Caddesi ve Süvari Caddesi boyunca ilerledi. Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, eşi Beste Eşki ve kızları Asya Tuna ile birlikte kortejde vatandaşlarla omuz omuza yürüdü. Spor kulüpleri, sivil toplum kuruluşları, kadın dernekleri ve Bornovalılar ellerinde Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle yürüyüşe katıldı.

Vatandaşlar balkonlardan korteje bayraklarla eşlik ederken, cadde üzerindeki kafeteryalarda oturanlar da coşkuya alkışlarla katıldı. Bornova Belediye Bandosu, Özel Türk Koleji Bandosu ve Kadın Ritim Grubu eşliğinde fener alayıyla ilerleyen kortej, SMA Tip 1 hastası Abbas Miran ve DMD hastası Berk Yıldız için destek amacıyla düzenlenen 'Bi Hayat Fest' alanına ulaştı.

Sevcan Orhan'dan Cumhuriyet'e vefa dolu konuşma

Büyükpark Meydanı'nı dolduran binlerce Bornovalının coşkulu tezahüratları arasında sahneye çıkan Türk Halk Müziği Sanatçısı Sevcan Orhan, sevilen türkülerini hep bir ağızdan söyledi. Sanatçı, yaptığı konuşmayla büyük alkış aldı:

'Atatürk'ün bize armağan ettiği en büyük bayram. Bugün özgür bir Türk kadını olarak türkülerimi bu meydanda söylüyorsam Atatürk sayesinde. Ona ve onunla birlikte bu Cumhuriyeti kuranlara minnettarım. En büyük gurur yaşadığım konserler 29 Ekim'de çıktıklarımdır. Atatürk bu ülkenin kurucu lideridir ve bunu kimse değiştiremez. Ne mutlu Bornova'ya böyle kıymetli bir başkanı var. Umutsunuz, ışıksınız. Teşekkür ediyorum.'

Başkan Eşki: 'Cumhuriyet kadınların özgürleşmesidir'

Kız çocukları ile birlikte sahneye çıkan Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, Cumhuriyetin en büyük kazanımının kadınların özgürlüğü olduğunu vurguladı. Konuşmasına 'En büyük bayramımız kutlu olsun' diyerek başlayan Eşki, şu ifadeleri kullandı:

'Biraz önce sevgili Sevcan Orhan, bir kadın olarak türkü söyleyebilmenin özgürlüğünü verdiği için Mustafa Kemal'e teşekkür etti. Ben de bu nedenle beş güzel kız çocuğumuzla birlikte sahneye çıkmak istedim. Cumhuriyet her şeyden önce bir kadın devrimidir. Kadınların birey olarak kabul edilebilmesi, kız çocuklarının okuyabilmesi, öğretmen, doktor, mühendis olabilmesi için Mustafa Kemal Atatürk bu devrimi yaptı. Cumhuriyet, kadının ve erkeğin özgür ve eşit bireyler olarak kabul edildiği bir düzenin adıdır.'

Eşki, konuşmasının devamında toplumsal eşitlik vurgusunu sürdürerek şunları söyledi:

'Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlarken, ne yazık ki hâlâ kadın cinayetleri, çocuk istismarları yaşanıyor. Dilerim bu mücadelede kazanacağız. Kadınların, çocukların ve eğitimin özgür olduğu, çağdaşlığın önüne ket vurulmadığı bir Türkiye'yi hep birlikte sizlerin sayesinde inşa edeceğiz.'

'Millet çocuklarına sahip çıkacak'

Başkan Eşki, Bi Hayat Fest'in amacının SMA ve DMD hastası iki çocuğun tedavisine destek olmak olduğunu hatırlatarak şu çağrıyı yaptı:

'Bu festivalin tek bir amacı var: SMA ve DMD hastası iki çocuğumuzun tedavisine katkı sağlamak. Maalesef devlet onların tedavi masrafını karşılamıyor. Ama devletin milleti sahipsiz bıraktığı zamanlarda, nasıl ki Mustafa Kemal ve arkadaşları millete sahip çıkıp Cumhuriyeti ilan ettiyse, bugün de bu millet çocuklarına sahip çıkacak. Eğer evlatlarımıza sahip çıkamayacaksak, bu Cumhuriyetin de özgürlüğün de bir anlamı kalmaz. Festivalimiz 2 Kasım'a kadar çeşitli etkinliklerle devam edecek. Tüm İzmirlileri destek olmaya davet ediyorum'

'Karanlık günleri aydınlatacağız'

Konuşmasının sonunda meydanı dolduran kalabalığa seslenen Başkan Eşki, birlik ve dayanışma mesajı verdi:

'Silivri'de yiğidimize, aslanımıza ve haksız yere cezaevinde tutulan tüm dostlarımıza selam gönderelim. Tüm ışıkları kapatalım, yalnızca telefonlarımızın ışıkları yansın. Bu karanlık günleri sizlerin umutlarıyla, inançlarıyla, tıpkı 100 yıl önce olduğu gibi aydınlatacağız. Demokrasi ve kurtuluş mücadelesinin ateşini sizlerin ışıklarıyla yakacağız. Türkiye'yi yeniden Ulu Önder'in gösterdiği aydınlık çizgiye taşıyacağız.'

Cumhuriyet coşkusu ışıklarla, bayraklarla, türkülerle Bornova'yı sardı

Kutlamalar, binlerce Bornovalının ellerindeki Türk bayraklarıyla meydanı adeta kırmızı-beyaza boyadığı, telefon ışıklarıyla aydınlattığı anlarla sona erdi. Konserin sonunda hep bir ağızdan söylenen İzmir Marşı ile tüm meydan tek ses oldu.