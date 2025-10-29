Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar'ın talimatlarıyla Siverek ilçesinin kırsal mahallelerinde başlatılan beton yol çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor.

ŞANLIURFA (İGFA) - Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekipleri, Çıkrık - Kavaklıdere - Güzeltaş - Mehmetbey - Elmacık - Asiçayır - Küçük Oluklu güzergâhında yürütülen 12 kilometrelik beton yol projesinde hummalı bir şekilde çalışıyor.

Mevcut haliyle dar ve bozuk olan yollar tamamen yenilenirken, güzergâh genişliği 5 metreden 7,5 metreye çıkarılıyor. Bu sayede çift yönlü araç geçişleri kolaylaşıyor ve trafik güvenliği önemli ölçüde artıyor.

Kış aylarında sert hava koşullarının hâkim olduğu bölgede, dayanıklılığıyla öne çıkan beton yol uygulaması tercih edildi. Uzun ömürlü bu kaplama sayesinde yolların uzun yıllar bakım gerektirmeden hizmet vermesi hedefleniyor.

Çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölge halkının ulaşım koşullarının büyük ölçüde iyileşmesi ve özellikle kış aylarında yaşanan zorlukların ortadan kalkması bekleniyor.

Bölge sakinleri, yapılan hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirerek, 'Eskiden yolumuz çok kötüydü, şimdi otoban gibi oluyor. Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Kasım Gülpınar ve ekibine teşekkür ediyoruz' ifadelerini kullandı.