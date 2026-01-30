Afyonkarahisar'da Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Kurban Bayramı öncesinde ilçenin önemli ihtiyaçlarından biri olan Hayvan Satış Pazarı için çalışmaları başlattıklarını açıkladı. Yeni pazar alanı, üretici ve esnafa modern, düzenli ve sağlıklı ticaret imkânı sunacak.

AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, seçim döneminde verdiği sözleri hayata geçirmeye devam ediyor. Başkan Aynacı, Kurban Bayramı öncesinde Bolvadin için büyük önem taşıyan Hayvan Satış Pazarı Projesinin başladığını kamuoyuna duyurdu.

Erkmen bölgesinde, geçmişte hayvan pazarı olarak kullanılan ve bir süredir şantiye alanı olarak değerlendirilen bölgede kurulacak olan yeni hayvan satış pazarı için çalışmaların startı verildi. Başkan Aynacı, sahada yaptığı incelemelerde yetkililerden bilgi alarak çalışmaların hızlandırılması yönünde talimat verdi.

'Kurban Bayramı'na hazırız. İnşallah bu alanı yeniden Bolvadin'imize kazandırıyoruz' diyen Başkan Aynacı, projenin kısa sürede tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulacağını ifade etti. Yeni kurulacak Bolvadin Hayvan Satış Pazarı; köylüler, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlar ve ilçe dışından gelen celeplerin rahat, düzenli ve modern bir ortamda ticaret yapabilmesine imkân sağlayacak şekilde planlandı. Güçlü altyapısı ve düzenli yapısıyla hem satıcıların hem de alıcıların daha sağlıklı koşullarda alışveriş yapması hedefleniyor.

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Bolvadin'de tarım ve hayvancılık sektörünün canlanması, pazarcı esnafının gelirinin artması ve ilçenin ticari hareketliliğinin güçlenmesi bekleniyor. Özellikle Kurban Bayramı dönemlerinde yaşanan yoğunluğun, daha düzenli ve güvenli bir alanda karşılanması sağlanacak.

Başkan Aynacı'nın projeyi bizzat sahada takip etmesi ise, 'verilen sözlerin masa başında değil, sahada tutulduğunu' bir kez daha ortaya koydu. Üreten, sahada olan ve hizmeti önceleyen belediyecilik anlayışıyla hayata geçirilen Hayvan Satış Pazarı Projesi'nin, Bolvadin'in geleceğine önemli katkılar sunması bekleniyor.