Mersin Büyükşehir Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla dar gelirli yurttaşların ve öğrencilerin yanında olmaya devam ediyor.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi, her kesimi kapsayan sosyal politika hizmetleri ile yurttaşlara rahat bir nefes aldırmayı sürdürüyor.

Dar gelirli yurttaşlar başta olmak üzere özellikle öğrencilerin de yanında olmaya devam eden Mersin Büyükşehir, dar gelirli yurttaşlara destek olunan Halk Kart'ın Ocak Ayı tutarları ile üniversite öğrencilerinin yüzünü güldüren 2025-2026 öğrenim yardımının 3. taksitini hesaplara yatırdı.

Yurttaşlar rahat bir nefes alsın diye desteklerini sürdüren Büyükşehir, Ocak Ayı ödemeleri kapsamında Halk Kart sahibi 7 bin 158 yurttaşın hesabına toplam 9 milyon 678 bin lira yatırırken; 8 bin 674 öğrencinin hesabına da toplam 21 milyon 502 bin 400 lira yatırdı.

VERİLEN DESTEKLER YURTTAŞLARA RAHAT BİR NEFES ALDIRIYOR

Büyükşehir, sosyal belediyecilik anlayışıyla yürüttüğü Halk Kart uygulamasıyla, ekonomik zorlukların arttığı bu dönemde ihtiyaç sahibi yurttaşların yanında olmayı sürdürüyor.

Dar gelirli yurttaşlara sağladığı Halk Kart uygulamasıyla, ihtiyaç sahibi ailelerin bütçelerine katkı sunmaya devam eden Büyükşehir, temel ihtiyaç ve gıda maddelerinin temin edilmesi amacıyla hem dar gelirli yurttaşlara destek sağlanıyor hem de alışveriş yapılan anlaşmalı yerel market ve bakkallar desteklenerek kent ekonomisine katkı sunuyor.

Halk Kart'ın Ocak Ayı ödemeleri kapsamında 3 bin 558 yurttaşın hesabına 1.000'er lira, 3 bin 600 yurttaşın hesabına ise 1.700'er lira olmak üzere, 7 bin 158 kişinin hesabına toplam 9 milyon 678 bin lira yatırıldı.

2025- 2026 ÖĞRENİM YARDIMININ 3. TAKSİTİ DE HESAPLARDA

Büyükşehir'in 'öğrenci odaklı' hizmetleri, öğrencileri ve ailelerini memnun etmeye devam ediyor. Büyükşehir, ailesi Mersin'de ikamet eden ve üniversiteyi bu yıl kazanan üniversite öğrencilerinin yüzünü güldüren öğrenim yardımının 3. taksitini hesaplara yatırdı.

'Öğrenim Yardımı Desteği' kapsamında, ön lisans ve lisans eğitimi alan 8 bin 674 öğrencinin hesabına toplam 21 milyon 502 bin 400 lira yatırıldı.

Sosyal belediyecilik anlayışıyla 'eğitimde fırsat eşitliği'ni güçlendirmeyi hedefleyen Büyükşehir; ön lisans eğitimi alan 3 bin 17 öğrenciye kişi başı 1.300 lira, 4 yıllık fakültelerde okuyan 5 bin 39 öğrenciye kişi başı 3 bin lira, 5 yıllık programlarda eğitim alan 205 öğrenciye kişi başı 3 bin 200 lira ve 6 yıllık programlarda öğrenim gören 413 öğrenciye kişi başı 4 bin 200 lira 3. taksit olarak yatırıldı.

Büyükşehir, öğrencilerin hesaplarına yatırdığı bu ödemeyle, gençlerin eğitim yolculuğunda yanlarında olmaya devam ediyor.