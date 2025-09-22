Boğaziçi Üniversitesi, Ar-Ge ve girişimcilikteki öncülüğünü TEKNOFEST 2025’te bir kez daha gösterdi. Çevre Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Aslıhan Yesir projesiyle iki ödül birden kazandı.İSTANBUL (İGFA) - Boğaziçi Üniversitesi, Ar-Ge ve girişimcilik ekosistemindeki güçlü varlığını bir kez daha kanıtladı.

Çevre Bilimleri Enstitüsü doktora öğrencisi Aslıhan Yeşir, TEKNOFEST 2025’te kazandığı “Birincilik Ödülü” ile birlikte projesiyle “En İyi Ticarileşme Potansiyeli Ödülü”nü de elde etti.

14 bin 610 başvuru arasından seçilen 50 final takımının yarıştığı kategoride ödüle layık görülen öğrencinin başarısı, aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi’nin yenilikçi araştırma ve girişimcilik vizyonunun da bir göstergesi olarak nitelendirildi.