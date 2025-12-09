BNP Paribas Cardif'in BES müşterilerine özel 'Birikimlerinize Bir Katkı Da Bizden!' kampanyası 31 Aralık'a kadar devam ediyor. Kampanya kapsamında tek seferde yatırılan 100 bin TL ve üzeri ek katkı payı ödemesine, maksimum 2 bin 500 TL'ye varan ek fayda hediye ediliyor.

İSTANBUL (İGFA) - Türkiye'nin lider sigorta ve bireysel emeklilik kuruluşları arasında yer alan BNP Paribas Cardif Emeklilik A.Ş. (BNP Paribas Cardif), müşterilerine değer katan çalışmalarını sürdürüyor. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) müşterilerine özel olarak 1 Ekim'de başlattığı 'Birikimlerinize 1 Katkı Da Bizden!' kampanyasına devam eden BNP Paribas Cardif, kampanya kapsamında tek seferde yatırılan 100 bin TL ve üzeri ek katkı payı ödemesine, maksimum 2.500 TL'ye varan ek fayda hediye ediyor.

Bu ek fayda, devlet katkısı ile birlikte, BNP Paribas Cardif'in BES müşterileri için oldukça avantajlı bir hale geliyor. 2025 yılı için devlet katkısının üst l imiti ise 312.066 TL olarak belirlenmiş.

Bu üst limitin yüzde 30'u hesaplanarak elde edilen devlet katkısı ise 93.619 TL ediyor. BNP Paribas Cardif'in BES müşterileri tek seferde 100 bin TL ve üzeri yapacakları ek katkı payı ödemesi ile hem BNP Paribas Cardif tarafından sağlanan ek fayda tutarından yararlanıyor hem de devlet katkısından daha yüksek miktarda kazanç elde ediyorlar.

BNP Paribas Cardif bireysel emeklilik müşterileri; 'Birikimlerinize 1 Katkı Da Bizden!' sloganıyla 1 Ekim'de başlatılan kampanyadan 31 Aralık tarihine kadar yararlanabilecekler. Kampanyaya katılacak müşteriler BNP Paribas Cardif BES hesaplarına; internet şubesinden, Cepte Cardif uygulamasından, özel müşteri temsilcileri, özel müşteri hattı ya da acenteler aracılığıyla, havale veya kredi kartı ile ek katkı payı ödemesi gerçekleştirebilecekler.

BES'E KATILIM SAYISININ 10 MİLYON SINIRINI AŞMASI BEKLENİYOR

Sosyal Güvenlik Sistemi'nin tamamlayıcısı özelliğinde olan BES, sahip olduğu teşvikler, profesyonel fon yönetimi hizmeti, şeffaflık ve devlet güvencesi gibi önemli avantajlarla diğer birikim araçlarından ayrılıyor.

Özellikle de devlet katkılarının desteğiyle cazibesini giderek arttıran Gönüllü BES'e olan katılım sayısı hızla yükseliyor. 2021 yılında Bireysel Emeklilik Kanunu'nda yapılan 18 yaş altı genç ve çocukların kapsama alınması, Bireysel Emeklilik Fon Alım Satım (BEFAS) platformunun uygulamaya açılması, devlet katkısı teşvikinin yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltilmesi ve fon değişiklik hakkının artırılması gibi bir dizi önemli düzenleme, sektörün büyümesine katkı sağladı. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin (EGM) 14 Kasım 2025 verilerine göre gönüllü BES katılımcı sayısı 10 milyon 27 bin 695'e ulaşırken, katılımcıların toplam fon tutarı da 1 trilyon 852 milyar TL'ye yükseldi. Bu büy ümeye OKS (Otomatik Katılım Sistemi) kapsamında 7 milyon 809 bin 780 katılımcı ve 119 milyar TL fon büyüklüğünün dâhil edilmesiyle sistem, toplamda yaklaşık 18 milyon katılımcı ve 2 trilyon TL fon büyüklüğüne ulaştı.

DİJİTAL BES, E-ŞUBE VE CEPTECARDİF'TE

BES sektörünün lider kuruluşlarından olan BNP Paribas Cardif Emeklilik, sektördeki büyümeye paralel olarak hem katılımcı sayısında hem de fon büyüklüğünde önemli oranda büyüme kaydediyor. Avantajlı BES kampanyalarıyla da sektörde fark yaratan BNP Paribas Cardif Emeklilik, BES fon yönetimini Portföy Yönetimi sektörünün tecrübeli ve yenilikçi şirketi olan TEB Portföy Yönetimi aracılığıyla müşterilerine sunuyor. Müşterilerinin ihtiyaç ve taleplerini merkeze alan bir yaklaşımla faaliyet gösteren BNP Paribas Cardif Emeklilik, katılımcılarına sunduğu fonların yönetimini yakından takip ederek, kullanıcıların fon getirisi ile ilgili düzenli bilgilendirilmesini sağlıyor.

'Sigortayı ulaşılabilir kılma' misyonuyla gerçekleştirdiği çalışmalar neticesinde dijital BES çözümünü devreye alan BNP Paribas Cardif Emeklilik, dijitalleşme vizyonunu bir adım daha ileriye taşıyarak, geçtiğimiz yıl mevcut müşterilerin kullanımına sunduğu dijital kanalını, Nisan 2025 itibarıyla yeni müşterilerine de açtı.

Böylece, dijital süreçteki tüm işlemleri sade, hızlı ve kullanıcı dostu olarak tasarlayan firma, 18 yaş üstü tüm yeni müşterilerini, hiçbir fiziki temas gerekmeden dijital ortamda BES'le buluşturmaya başladı. Gerek birikim yapmayı gerekse emeklilik hedefleyenler artık BNP Paribas Cardif Emeklilik'in e-şube'si veya CepteCardif uygulaması üzerinden kolayca BES planına dahil olabiliyor.