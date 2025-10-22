Konya Büyükşehir Belediyesi, şehrin tarihi, kültürel ve doğal güzelliklerini bisikletle keşfetmek isteyenler için farklı güzergahlarda bisiklet turları düzenlemeye devam ediyor.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi, son olarak Karatay ilçesi Yağlıbayat Mahallesi'nde bulunan Savatra Antik Kenti'nden Konya-Aksaray kervan yolu üzerinde bulunan ve 13. yüzyıla tarihlenen Obruk Hanı'na kadar bisiklet turu gerçekleştirdi.

2026 AVRUPA BİSİKLET BAŞKENTİ'NDE KÜLTÜREL VE DOĞAL GÜZELLİKLER BİSİKLETLE KEŞFEDİLİYOR

Bisiklet turizminin gelişmesi adına çeşitli çalışmalar gerçekleştiren Büyükşehir, 2025 yılı içerisinde Sille, Çatalhöyük, Dere-Altınapa Barajı, Boncukluhöyük, Beyşehir Eflatunpınar-Eşrefoğlu Camii, Seydişehir Vasada Antik Kenti-Kilistra ve Seydişehir Tınaztepe Mağarası-Çatalhöyük bisiklet turları düzenledi.

Bu turlara ilave olarak gerçekleştirilen Savatra-Obruk Hanı bisiklet turu etkinliği ile 2026 Avrupa Bisiklet Başkenti Konya'nın sahip olduğu zengin birikimin tanıtılmasına ve şehrin turizm potansiyelinin artırılmasına katkı sağlanıyor.

Etkinliğe katılan bisikletseverler de turlara katılmaktan büyük mutluluk duyduklarını belirtti. Düzenlenen turların devam etmesini temenni eden bisikletseverler, emeği geçenlere teşekkür etti. Bisiklet turları ile aynı zamanda bisiklet kullanıcılarının Konya'da bisiklet konusunda faaliyet gösteren sivil toplum kuruluşlarından temsilcilerle tanışmaları, toplu sürüşlere katılmaları, toplu sürüş alışkanlıkları kazanmaları ve günlük hayatta ulaşım gayesiyle bisikleti daha çok kullanmaları da amaçlanıyor.

Böylece şehir içi ulaşımda sürdürülebilir ulaşım modları içerisinde önemli bir yere sahip olan bisikletin kullanımı artarak, şehrin hava kalitesinin korunması da hedefleniyor.