Çeşme, Veloturk Gran Fondo by Salcano’ya 8’inci kez ev sahipliği yapacak. 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek organizasyonda, bisiklet tutkunları bir araya gelecek.İZMİR (İGFA) - İzmir’in muhteşem plajları, festivalleri ve eşsiz Ege lezzetlerinin yer aldığı Çeşme’de Veloturk Gran Fondo rüzgarı esecek. Çocukları karne hediyesi olarak bisikletleriyle buluşturabilmeyi amaçlayan amatör yol bisiklet yarışı, spor ile sosyal farkındalık oluşturacak. "Bir Çocuk Gülerse Dünya Güler" projesine destek olmak için bisiklet severleri bir araya getiren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, bu sene 8’inci kez Çeşme’de 2-3 Kasım tarihlerinde gerçekleşecek.

Argeus Travel & Event tarafından Veloturk işbirliği ve Salcano’nun ana sponsorluğunda Çeşme Kaymakamlığı ve Çeşme Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenecek yarış; Gençlik ve Spor Bakanlığı, İzmir Valiliği ve Bisiklet Federasyonu destekleri ile gerçekleşecek. Toyota Hybrid ile Pınar Protein sponsorluğundaki organizasyon Shimano ile PT Academy hizmet ve ürün sponsorluğunda koşulacak.

Gran Fondo World Tour takvimine dahil edilen ve dünya şampiyonalarına puan veren Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’ya bu yıl da yerli ve birçok ülkeden yabancı sporcu katılım sağlayacak.

NEFESLERİ KESEN PARKURLAR! Üç ayrı güzergahtan oluşan amatör yol bisikleti yarışı Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano’da katılımcılar 91K, 67K ve 41K’lık parkurlarda kıyasıya mücadele verecek. Organizasyon UCI ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre düzenlenecek.

Çeşme merkezden başlayarak nefes kesen manzaralarıyla adayı turlayan 91K’lık Salcano parkuru, saat 08.00’de start alacak. 1500 metrenin üzerinde bir tırmanışla pedal basacak sporcular kıyasıya mücadelenin ardından Çeşme merkezde finişi görecekler.

67K’lık Toyota Hybrid parkuru Çeşme merkezden start alacak ve aynı yerde son bulacak. 777 metrenin üzerinde bir tırmanışa sahip olan parkurda saat 08.30’da başlayacak.

41K’lık Çeşme parkurunda ise yine Çeşme merkezden start alacak. 382 metrenin üzerinde toplam tırmanışın ardından yarış, Çeşme şehir merkezinde sona erecek.

KATEGORİLER Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano, 4 ayrı kategoride koşulacak. Yarışta erkeklerde; Genç Erkek (16-17) (Toyota Hybrid ve Çeşme parkurunda) Elit Erkek (18-34), Master Erkek (35-39), Master Erkek (40-44), Master Erkek (45-49), Master Erkek (50-54), Master Erkek (55-59), Master Erkek (60-64), Master Erkek (65+), Genel Klasman ve PRO Kategori (Genel Klasman), kadınlarda; Genç Kadın (16-17) (Yalnızca TOYOTA HYBRID parkurunda), Elit Kadın (18-34), Master Kadın (35-39), Master Kadın (40-44), Master Kadın (45-49), Master Kadın (50-54), Master Kadın (55-59), Master Kadın (60-64), Master Kadın (65+), Genel Klasman ve PRO Kategori (Genel Klasman), pro kategoride son 2 yıl içerisinde UCI puanı kazanmış sporcular ile bisiklet ya da triatlon federasyonu milli takımında ya da UCI’a kayıtlı bisiklet takımında yer alan sporcular, Toyota Hybrid parkurunda yer alan paralimpik kategorinin B – Genel Klasmanında görme engelli sporcular 2 kişilik tandem bisikletleri ile önde gören arkada ise görme engelli sporcunun katılımı ile C – Genel Klasmanında normal bisiklet kullanabilen ampute, uzuv kısalığı veya fonksiyonunu tam olarak yerine getiremeyen uzuv, hafif serebral palsi gibi engeli olan sporcular yer alacak.

41K’lık Çeşme parkuru ise sadece genel klasmanda koşulacak.

GÜZERGAH Veloturk Gran Fondo’da start Çeşme Adliyesi önünden verilecek ve finiş ise Çeşme Vergi Dairesi önünde yer alacak.

91K’lık parkurda yer akacak sporcular, Çeşme Adliyesi önünden verilecek natürel startla Çeşme Asfaltı Caddesi’nden (deniz tarafında kalan şerit) ters yönden giderek Şifne kavşağına kadar devam edip D300 Çeşme – İzmir yolunu takip ederek Nohutalan istikametine ilerleyecek. Uzunkuyu’yu geçecek bisikletçiler, Gülbahçe Cad. üzerinden İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü Rektörlük kavşağına kadar gidip, ters şeritten Yeni Karaburun yoluna bağlanacak ve Balıklıova’ya kadar devam edecek. Balıklıova’dan 13003 sokağa dönecek sporcular, sırasıyla; 13000 sk, Tınaztepe Küme Evleri, Banyoz Küme Evleri cd., Ildır Atatürk Cd., 30012 sk., 30002 sk., Ildır Gazi Mustafa Kemal caddesinden Ildır köyüne ulaşacak. Ildır’dan Çeşme istikametine devam edecek bisikletliler; 27000, 27095, 27062, 27000, 6000, 5193 sokağı geçerek, Şifne kavşağına varacak ve Çeşme istikametine (Deniz tarafında kalan şeritten) devam edilecekler. Sporcular, dalyan kavşağından düz devam ederek, 2001 sokakta Çeşme Vergi Dairesi önünde finişi görecekler.

67K’lık orta parkurda Çeşme Adliyesi önünden natürel startla başlayacak yarışta, Çeşme Asfaltı Cd. boyunca (deniz tarafında kalan şerit) ters yönden giderek Şifne kavşağına kadar devam edilecek. Şifne kavşağından, D300 Çeşme – İzmir yolu üzerinden Nohutalan istikametine gidecek sporcular, Uzunkuyu ve Barbaros Köyü Yolu cd. takip edilerek, sırasıyla; 7026 sk., 7032 sk., Kemal Tuğrul Cd., 37220/1 sk. 27000 sokağa varacak. Sola Çeşme istikametine dönecek bisikletçiler, sırasıyla; 27000, 27095, 27062, 27000, 6000, 5193 sokağı geçerek Şifne - Çeşme İzmir yol ayrımına varacak ve sağa dönerek Çeşme istikametine (deniz tarafında kalan şeritten) devam edecekler. Sporcular, Dalyan kavşağından düz devam ederek 2001 sokakta Çeşme Vergi Dairesi önünde finişe ulaşacaklar.

41K’lık kısa parkurda ise Çeşme Adliyesi önünden natürel start alınacak. Çeşme Asfaltı Cd. boyunca (deniz tarafında kalan şerit) ters yönden giderek Şifne kavşağına kadar devam edecek sporcular, Şifne kavşağından, D300 Çeşme – İzmir yolu üzerinden Nohutalan istikametine Germiyan yol ayrımına kadar giderek Germiyan köyüne dönecek. Germiyan köyü geçilerek, Germiyan Gazi Mustafa Kemal Cd. üzerinden 27000 sk. bağlanacak bisikletçiler, sola Çeşme istikametine dönerek, 6000 sk, 5193 sk. üzerinden yeniden Şifne kavşağına ulaşacak. Şifne - Çeşme İzmir yol ayrımından, Çeşme istikametine (deniz tarafında kalan şeritten) devam edecek sporcular, Dalyan kavşağından düz devam ederek 2001 sokakta Çeşme Vergi Dairesi önünde finişe ulaşacaklar.