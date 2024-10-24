Bakan Yerlikaya, "Maalesef şehit sayımız 5 oldu, toplam yaralı sayımız 22. Büyük ihtimalle saldırıyı terör örgütü PKK'nın yapmış olduğunu değerlendiriyoruz" açıklamasında bulundu.

Ankara'nın Kahramankazan ilçesinde bulunan yerli silah sistemlerinin geliştirilmesinde önemli yere sahip TUSAŞ'a terör saldırısı gerçekleştirildi.

Ali Yerlikaya, 1'i kadın 1'i erkek 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ’ın Kahramankazan tesislerine yapılan terör saldırısına ilişkin açıklamalarda bulundu.

KİMLİK TESPİTLERİ SÜRÜYOR

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, TUSAŞ'a yönelik saldırıda yaralananları tedavi gördükleri Bilkent Şehir Hastanesi'nde ziyaret etti. Bakan Yerlikaya, çıkışta yaptığı açıklamada, "PKK'nın yaptığını değerlendiriyoruz. Kimlik tespitlerinin netleşmesi ve diğer delillerin netleşmesiyle birlikte bunları tekraren paylaşacağız" dedi.

'SALDIRIDA YARALANANLARDAN 7 ARKADAŞIMIZ ÖZEL HAREKATTAN'

Bakan Yerlikaya, 1'i kadın saldırganın öldürüldüğünü hatırlatarak, şunları söyledi:

"Şehit sayımız maalesef 5 oldu. Toplam yaralı sayımız 22. Bir hastamız taburcu oldu, 2'si taburcu olmak üzere. Dolayısıyla 19 yarılımızın tedavi süreçleri hastanede devam ediyor. Geçmiş olsun diyorum, Rabbim onları teşkilatımıza, aziz milletimize bağışlasın.

Kimlik çalışmaları, parmak iziyle ilgili tespit süreci devam ediyor. Bunlar belli olur olmaz kimliklerini ve hangi terör örgütünün yaptığı bununla ilgili bilgileri vereceğiz. Operasyonu gerçekleştiren yaralılardan 7 arkadaşımız özel harekattan. Onlar da ailelerine kavuşacaklar inanıyoruz. Bu saldırıyı gerçekleştirenlerin PKK terör örgütü oldukları kuvvetle muhtemel. Biz başından beri bu eylemin oluş sitili, izlemiş olduğumuz görüntüler büyük ihtimalle PKK'nın yaptığıyla ilgili, değerlendirmemiz bu. Kimlik tespitlerinin netleşmesi ve diğer delillerin netleşmesiyle birlikte bunları tekraren paylaşacağız.

'ALÇAK HAİN TERÖR ÖRGÜTÜNÜ LANETLİYORUZ'

Alçak hain terör örgütünü lanetliyoruz. Terörün bir insanlık suçu olduğunu her fırsatta söylüyoruz. Terörün nefesini kesmek, onların en sonuncusunu da etkisiz hale getirmekte kararlı olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Ankara'mıza, aziz milletimize geçmiş olsun. Şehitlerimizin mekanı cennet olsun."

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NE OLMUŞTU?

TUSAŞ’ın Ankara Kahramankazan yerleşkesine yönelik bir terör saldırısı gerçekleştirildi. Savunma sanayisinin önemli merkezlerinden biri olan TUSAŞ’ta meydana gelen patlamada şehit ve yaralılar olduğu açıklanırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.