Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağını, birçok ilde yağmur ve karla karışık yağmur beklendiğini açıkladı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği bildirildi.

ANKARA (İGFA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 24 Aralık Çarşamba gününe ilişkin hava tahmin raporunu yayımladı.

Buna göre, Türkiye genelinde hava parçalı ve yer yer çok bulutlu olacak. Güney Ege kıyıları, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları ile Afyonkarahisar, Amasya, Tokat, Kastamonu, Karabük, Sinop, Konya, Aksaray, Nevşehir, Kırıkkale, Yozgat, Sivas ve Ardahan çevrelerinde yağış bekleniyor.

Yağışların genel olarak yağmur ve sağanak şeklinde görüleceği, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Sivas ve Ardahan çevrelerinde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı olacağı tahmin edilirken Meteoroloji; Marmara ve Ege bölgeleri ile iç ve doğu kesimlerde yer yer sis ve pus hadisesinin görülebileceği uyarısında bulundu.

Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, rüzgârın genellikle güneyli yönlerden, kuzeybatı kesimlerde ise kuzeyli yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette eseceği bildirildi.