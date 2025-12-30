Gerçek bir kebabın sırrı, kullanılan etin ve sebzenin kalitesinde gizlidir. Özellikle Karayaka koyununun eti, Tokat’ın bereketli yaylalarında yetişen taze sebzelerle buluştuğunda ortaya çıkan aroma, başka hiçbir yörede bulunmamaktadır. Kebap ocaklarının özel mimarisi, ateşin etle doğrudan temas etmeden, ısıyı eşit şekilde dağıtarak pişirmesini sağlar. Bu teknik, etin suyunu hapsetmesine ve sebzelerin formunu kaybetmeden pişmesine olanak tanır. Her yıl bağ bozumu ve hasat dönemlerinde bu lezzetin talebi zirveye ulaşmaktadır.

Tokat Kebabı Malzemeleri ve Coğrafi İşaret Standartları

Tokat kebabı; taze kuzu eti, patlıcan, domates, biber, sarımsak ve patatesin özel bir şiş düzeniyle fırınlanmasıyla hazırlanan ve coğrafi işaretle koruma altına alınmış tescilli bir yemektir. Bu özel lezzetin hazırlanışındaki püf noktaları ve şehirdeki en iyi restoranların listesi gibi bilgilere Tokat Haber platformu üzerinden erişim sağlanabilmektedir. Şehrin bu zengin mutfak kültürü, gastronomi yazarlarının da her dönem odağında kalmayı başarmaktadır.

