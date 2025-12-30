İstanbul Valiliği, yeni yılı huzur ve güven içinde karşılamak için şehir genelinde kapsamlı denetim ve önlemlerin alındığını açıkladı. Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik ve sağlık birimleri yoğun şekilde görev yapacak.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Valiliği, yeni yıl kutlamalarının güvenli bir şekilde gerçekleştirilmesi amacıyla şehrin tamamında kapsamlı önlemler aldığını duyurdu.

Açıklamada, alışveriş merkezleri, havalimanları, otogarlar, toplu taşıma istasyonları ve kutlama alanları başta olmak üzere tüm İstanbul'da Emniyet, Jandarma ve Sahil Güvenlik birimlerinin 50 bin 427 personelle göreve hazır olduğu belirtildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, görev başındaki birimler; 1.661 noktada 7.225 kara aracı, 37 deniz unsuru ve 4 helikopterle etkin denetim yapacak. Ayrıca, 112 Acil Sağlık Hizmetleri, komuta merkezi ve 340 istasyonda 1.304 sağlık personeliyle olası acil durumlara müdahale edecek.

AFAD, AKOM ve itfaiye birimleri olası yangın ve diğer tehlikelere karşı teyakkuz halinde bulunacak. Tarım ve Orman Müdürlüğü ise 813 personelle gıda ve hijyen denetimlerini sürdürecek, Ticaret Müdürlüğü ise 90 personel ve 33 ekiple fahiş fiyat ve ekonomik mağduriyetleri önlemeye yönelik kontroller yapacak.

Büyükşehir ve ilçe belediye zabıta ekipleri denetim ve kontrollerini etkin şekilde gerçekleştirecek. Ayrıca, telefon, elektrik, su ve doğalgaz kesinti veya arızalarına karşı ilgili kurumlar gerekli önlemleri aldı.