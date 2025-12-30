İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı sürecinde ülke genelinde alınan güvenlik tedbirlerini açıkladı. 30 Aralık 2025 - 2 Ocak 2026 tarihleri arasında 325 bin personel, 44 bin ekip ve binlerce teknolojik unsurla sahada olacak.

ANKARA (İGFA) - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, yılbaşı sürecine ilişkin alınan güvenlik tedbirlerini kamuoyuyla paylaştı. Bakanlığa bağlı Emniyet, Jandarma, Sahil Güvenlik, Göç İdaresi ve AFAD birimleri, 30 Aralık - 2 Ocak tarihleri arasında kesintisiz görev yapacak.

Bakan Yerlikaya, son 1 ayda kaçak ve sahte alkol, uyuşturucu ve diğer suçlarla ilgili binlerce operasyon yapıldığını belirtti.

Yılbaşı sürecinde ise 12 bin 687 uygulama noktası oluşturulacak, 325 bin 267 personel, 44 bin 68 ekip ve 720 hava, 238 deniz unsuru ile 430 dedektör köpek sahada görev alacak.

Bakan Yerlikaya, güvenlik birimlerinin güçlü teknolojik altyapıyla destekleneceğini; 31 bin 424 KGYS noktası, 107 bin 423 kamera, 4 bin 366 Plaka Tanıma Sistemi ve 6 bin 708 yüz tanıma kamerasının aktif olacağını duyurdu. AFAD ve Göç İdaresi Başkanlığı da görev planlamalarını tamamlayarak 24 saat esasına göre hazır olacak.

Yerlikaya, paylaşımında 2026 yılının sağlık, huzur ve esenlik getirmesini temenni ederek tüm vatandaşları tedbirlere uymaya davet etti.