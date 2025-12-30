Bursa Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların 2025'i 2026'ya bağlayacak 31 Aralık Çarşamba akşamı ile 1 Ocak Perşembe gününü huzur ve güven içinde geçirmeleri için hazırlıklarını tamamladı.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşların yılbaşında rahat ve güvenli biçimde yolculuk etmelerini sağlamak için her türlü tedbiri aldı. BursaRay, yılbaşı gecesi 00.00-02.00 saatleri arasında 15 dakikada bir, 02.00'den sabah saatlerine kadar ise 30 dakikada bir sefer gerçekleştirecek.

Yılbaşı gecesi 02.00'ye kadar hizmet verecek olan T1 tramvay hattında, 18 dakikada bir sefer düzenlenecek. T2 tramvay hattı da yılbaşı gecesi 02.00'ye kadar hizmet verecek. Belirlenen otobüs hatları da 02.00'ye kadar hizmet vermeye devam edecek. S1 hattı (Siteler-Heykel) 20 dakika arayla, S2 hattı (Siteler-Heykel) 15 dakika arayla, 25A hattı (Siteler-Çekirge Devlet Hastanesi) saatte bir, 4G hattı (Üniversite-Görükle) 30 dakika arayla, 35E1 ve 35E2 hatları (Küçük Sanayi-Özlüce-Batıkent) ise bir saat 15 dakika arayla çalışacak.

Terminal çıkışlı gece hatları ise önceki uygulamalarda olduğu gibi sabaha kadar belirli saatlerde çalışmaya devam edecek. Burpark Millet Bahçesi Otoparkı da 24 saat kesintisiz hizmet verecek. Detaylı hat bilgileri ve saatlere ilişkin güncel bilgilere BURULAŞ'ın web sitesinden ulaşabilir.

Ayrıca ulaşımla ilgili her türlü talep ya da şikayet, 0850 850 99 16 numaralı telefondan BURULAŞ Çağrı Merkezi'ne bildirilebilir.

Uludağ'da bulunan BURULAŞ otoparkları da gece 02.00'ye kadar hizmet verecek.

EKİPLER GÖREV BAŞINDA

Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, 31 Aralık Çarşamba günü sabah saat 08:00'den 01 Ocak Perşembe günü sabah 08:00'e kadar kamu düzeninin sağlanması, halk sağlığının korunması ve tüketici haklarının güvence altına alınması amacıyla kent genelinde denetimlerle sahada bulunacak.

Bu kapsamda; işletmeler, seyyar satıcılar ve gıda satış noktalarına yönelik denetimler gerçekleştirilecek. 31 Aralık'ta toplam 142 zabıta personeli gün boyu aktif olarak sahada görev alacak. Ekipler tarafından izinsiz faaliyetlerin önlenmesi, hijyen kurallarına uyum, fiyat ve etiket denetimleri ile kamu düzenini bozabilecek her türlü olumsuzluğa karşı gerekli kontroller titizlikle sürdürülecek.

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, yeni yıl öncesinde her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı 31 ayrı istasyonda 86 araç ve 186 personelle görevini sürdürecek. İhtiyaç duyulması halinde vatandaşlar, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ulaşabilecek.

Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için Ulaşım Dairesi Başkanlığı bünyesinde de ekipler oluşturuldu.

BUSKİ Genel Müdürlüğü de yeni yılda 52 araç 110 personelle hizmet verecek. Vatandaşlar, su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetlerini 185 ya da 444 5 185 numaralı telefonlara bildirerek yardım isteyebilecek.

Öte yandan 2026 yılı heyecanı, Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Bursa Kültür AŞ tarafından Millet Bahçesi Kültürpark Atatürk Stadyumu girişinde oluşturulan 'Bursa Yeni Yıl Meydanı'nda da doyasıya yaşanacak. DJ performansı ve Cengiz Ateş konseriyle unutulmaz bir akşam geçirecek olan Bursalılar, yeni yıla geri sayım yaparak havai fişek gösterileri eşliğinde girecek.

BAŞKAN BOZBEY'DEN YENİ YIL MESAJI

Birlikte yaşadıkları sevinçleri, başarıları, zorlukları, acıları ve sınavları geride bırakarak yeni bir yıla daha umutla girdiklerini söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, 2025 yılı boyunca dayanışmanın, emeğin, mücadelenin ve ortak aklın gücünü bir kez daha gördüklerini ifade etti.

Her koşulda birbirlerine tutunarak ayakta kalmayı başardıklarını vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, 'Şimdi aynı güçle yeni bir yılı karşılıyoruz. 2025 yılını çok çalışarak geçirdik. Bu kent için, sizin için, daha çok ürettik, daha fazla hizmetin yollarını zorladık. Her alanda en iyi, en güvenilir, en çevreci, en sürdürülebilir, en barışçıl işleri birlikte yaptık ve elbette önümüzdeki yılı da planladık. Gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha umutlu bir Bursa bırakmak için değerlerimize sahip çıkarak, dayanışmayı büyüterek yolumuza yine birlikte devam edeceğiz. 2026 yılının; ülkemizin tarlalarına bereket, sofralarımıza bolluk getirmesini; işsizliğin, yoksulluğun ve umutsuzluğun geride kaldığı bir yıl olmasını diliyorum. Çocuklarımızın yüzü daima gülsün, geleceğe hep birlikte güvenle bakalım. 2026 yılı, Bursamız için huzurun, ülkemiz için özgürlüklerin, adaletin, demokrasinin ve barışın yılı olsun. Bursa gülümsesin, Türkiye gülümsesin! Yeni yılınız kutlu olsun!' dedi.

İhtiyaç halinde ulaşılacak numaralar

ALO BELEDİYE: 153 - 444 16 00

BUSKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ: 185 - 444 5 185

BURULAŞ ÇAĞRI MERKEZİ: 0850 850 99 16