Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin en pahalı bölgesi İstanbul, en ucuzu Mardin-Siirt

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Huzura ve güvenliğe kastedenlerle mücadelemiz sürecek

Törenin sonunda Düzce Valisi Selçuk Aslan, şehidin tabutuna sarılı Türk bayrağını ve şehitlik beratını ailesine teslim ederek taziyelerini sundu.

Şehit Külünk'ün cenazesi, Kapkirli Mezarlığı'na götürülerek burada okunan Kur'an-ı Kerim ve duaların ardından toprağa verildi.

Burada düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra; Düzce Valisi Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Akçakoca Belediye Başkanı Fikret Albayrak, siyasi partilerin temsilcileri, emniyet teşkilatı mensupları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Yalova'da DEAŞ terör örgütü mensuplarıyla girilen silahlı çatışmada şehit olan polis memuru Turgut Külünk, memleketi Düzce'nin Akçakoca ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.