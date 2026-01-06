SASKİ, SAÜ Tıp Fakültesi son sınıf öğrencilerini tesislerinde misafir etti. Düzenlenengezide, hekim adayları suyun musluklara ulaşma serüvenini ve atık suların çevreye zarar vermeden arıtılma süreçlerini yerinde inceledi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), son teknolojiyle donatılmış modern tesislerinde geleceğin hekimlerini ağırladı.

Sakarya Üniversitesi (SAÜ) Tıp Fakültesi öğrencileri, halk sağlığı stajları çerçevesinde şehrin su ve atıksu yönetim merkezlerini ziyaret etti. Karaman Atıksu Arıtma Tesisi, Hızırilyasİçmesuyu Arıtma Tesisi ve Su ve Atıksu KontrolLaboratuvarı'nda incelemelerde bulunan öğrenciler, teorik bilgilerini sahadaki uygulamalarla pekiştirme fırsatı buldu.

Gezinin ilk durağı Karaman İleri Biyolojik Atık Su Arıtma Tesisi oldu. Burada çevre sağlığının korunması adına kritik öneme sahip süreçleri gözlemleyen öğrenciler, evsel atık suların fiziksel, biyolojik ve mekanik aşamalardan geçerek nasıl arıtıldığını inceledi.

Gezinin ikinci bölümünde, şehrin ana içme suyu merkezi olan Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisi ziyaret edildi. Doğal kaynaklardan alınan ham suyun, abonelerin musluklarına ulaşana kadar geçirdiği evreler uygulamalı olarak gösterildi. Son teknolojiyle donatılmış tesiste havalandırma, filtreleme ve dezenfeksiyon gibi işlemler hakkında bilgi alan öğrenciler, sağlıklı suyun toplumsal bağışıklık ve halk sağlığı üzerindeki önemini yerinde gözlemledi.

Ziyaretin son durağı ise suyun kalitesinin tescillendiği Su ve Atıksu Kontrol Laboratuvarı oldu. Hekim adayları, içme suyunun insani tüketim amaçlı sular hakkındaki yönetmeliğe uygunluğunu denetleyen test aşamalarını detaylıca inceledi. Suyun kimyasal ve mikrobiyolojik analiz süreçlerini yakından takip eden öğrenciler, bir damla suyun arkasındaki bilimsel titizlik ve hassasiyete tanıklık etti.