Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında düzenlenen kahvaltı programında engelli vatandaşlar ve aileleriyle bir araya geldi. Sıcak ve samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada Vali Sözer, katılımcılarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde engelli bireylerle buluştu.

Programda konuşan Vali Sözer, engellilerin hayatın her alanında varlıklarıyla topluma ilham verdiğini belirterek, 'Unutmayalım ki hayattaki en büyük engel sevgisizliktir. Azmiyle, duruşuyla ve hayata kattıklarıyla engelli kardeşlerimiz bizlere her gün ilham veriyor. Onların yanında olmak, bizim için bir görevden öte gönül meselesidir. Bütün engelli bireylerimizin 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum.' dedi.

Kahvaltı programı, engelli bireyler ve aileleriyle yapılan sohbetlerin ardından sona erdi. Etkinlik, katılımcıların memnuniyetiyle tamamlandı.