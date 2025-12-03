Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde yaya ve araç güvenliği için önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Bu kapsamda vatandaşların ve araç sürücülerinin sahil ve iç kesim arasındaki geçişlerde daha güvenli olmaları amacıyla Gölcük Ulaşlı Mahallesi D-130 Karayolu'na alt geçit inşa edilecek. Ekipler, projede kazı çalışmalarına başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, hem araç sürücülerinin hem de yayaların ihtiyaçlarına yönelik yatırımları ile şehir trafiğine adeta nefes oluyor.

Bu kapsamda geçtiğimiz aylarda ihalesi yapılan altgeçit için çalışmalara başlayan Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ekipleri, projenin hayata geçeceği noktada kazı çalışmalarına başladı. Proje dahilinde D-130 Karayolunun güneyinde kalan 1047 sokak, Kuzey kesimde kalan 1019 sokağa inşa edilecek olan alt geçit ile bağlanacak.

İnşa edilecek alt geçit ile araçlar ve yayalar Ulaşlı sahil ile iç kesimler arasında D-130 trafiğinin etkisinde kalmadan rahat ve güvenli bir şekilde seyahat edebilecek. Çalışmalar kapsamında D-130 Karayolunun Karamürsel yönü, Büyükşehir ekiplerinin çalışmalara başlaması nedeniyle trafiğe kapatıldı. Karamürsel yönüne giden araçlar ise İzmit yönüne giden bir şeridi kullanarak istikametine devam edecek.