Bilecik Jandarma Eğitim Alay Komutanlığında eğitim gören 2 bin 927 bedelli asker, Tarım ve Orman Bakanlığının yürüttüğü Su Verimliliği Seferberliği kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından bilinçlendirme eğitimine tabi tutuldu.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce gerçekleştirilen eğitimde, dünyada ve Türkiye'de su kaynaklarının hızla azaldığı, mevcut kullanım alışkanlıklarının sürdürülebilir olmadığı, iklim değişikliği ve kuraklığın ise gelecekte ciddi riskler oluşturduğu vurgulandı.

Uzmanlar tarafından verilen sunumlarda askerlere; günlük yaşamda su tasarrufu, Verimli su kullanımı, Kaçakların önlenmesi, Tarımda doğru sulama teknikleri gibi uygulanabilir ve pratik bilgiler aktarıldı.

Yetkililer, suyun stratejik bir değer olduğuna dikkat çekerek, toplumun tüm kesimlerinin bilinçlenmesi gerektiğini belirtti. Eğitimlerle birlikte askerlerin hem bireysel yaşamlarında hem de görev aldıkları birimlerde su verimliliği konusunda farkındalık oluşturması hedeflendi.