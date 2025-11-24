Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde yürüttüğü ve farklı ilçelerde planlı şekilde ilerleyen asfaltlama programını Karasu'da sürdürdü.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehir genelinde sürdürdüğü asfaltlama çalışmalarına Karasu'da yeni güzergâhlar ekledi.

Manavpınarı, Karapınar, Tuzla ve Kurumeşe mahallelerinde toplam 4 bin 750 metrelik yol sıcak asfaltla yenilenerek yeni yüzüne kavuştu. Mahalle içi yollar daha konforlu, güvenli ve akıcı bir ulaşım hattına dönüşürken kuzeyin en büyük mahallelerinde, binlerce vatandaş Büyükşehir'e memnuniyetini ifade etti.

GÜZERGÂHLAR GÜÇLENDİ

Şehrin ulaşım altyapısını güçlendirmek için yoğun şekilde çalışan YOLBAK ekipleri, kuzeyin en büyük mahallelerinden olan Manavpınarı, Karapınar, Tuzla ve Kurumeşe mahallelerinde, Karasu kırsalı için önemli geçiş noktalarını sil baştan yenilendi.

4 AYRI GÜZERGÂH 5 BİN 500 TON ASFALT

Manavpınarı Mahallesi'nde 2 bin 500 metrelik güzergâh, 3 bin 200 ton sıcak asfalt ile yeni yüzüne kavuştu. Karapınar Mahallesi'nde bin 500 metrelik mahalle içi yol, 1.500 ton sıcak asfalt ile güvenli hale getirildi. Tuzla ve Kurumeşe Mahalleri'ndeki toplam 750 metrelik güzergâh ise 800 ton sıcak asfalt ile konforlu seyahate uygun hale getirildi.

Bu çalışmalarla birlikte kuzey bölgesindeki kırsal ulaşımı hummalı bir çalışmayla büyük ölçüde güç kazandı.