Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Anaokulu öğrencileri, İtfaiye Haftası kapsamında düzenlenen etkinlikle hem eğlendi hem öğrendi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Anaokulu'nda gerçekleştirilen programda minik öğrencilere itfaiyecilik mesleği tanıtıldı. Düzenlenen yangın tatbikatında öğrenciler, yangına nasıl müdahale edildiğini ve itfaiyecilerin görevlerini yakından görme fırsatı buldu.

Tatbikata katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çocukların meraklı bakışları ve heyecanına ortak oldu. Başkan Tekin, öğrencilere yangın güvenliği konusunda bilgi vererek, itfaiyeciliğin fedakârlık ve cesaret isteyen kutsal bir meslek olduğunun altını çizdi.

Küçük öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği etkinlik, hem öğretici hem de keyifli anlara sahne oldu. Çocukların yüzlerindeki mutluluk dikkat çekerken, bazı öğrenciler 'Büyüyünce itfaiyeci olacağım' diyerek hayallerini paylaştı.