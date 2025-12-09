Bilecik Valisi Faik Oktay Sözer, Osmaneli Halk Eğitim Merkezini ziyaret ederek yürütülen eğitim ve öğretim faaliyetleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Osmaneli Halk Eğitim Merkezi yetkilileri, merkez bünyesinde 18 farklı kursun aktif olarak devam ettiğini ve bu kurslarda toplam 274 kursiyerin eğitim gördüğünü belirtti.

Özellikle kadınlara yönelik açılan kursların büyük ilgi gördüğü, kursiyerlerin hem boş zamanlarını verimli değerlendirdiği hem de mesleki beceriler edinerek üretime katıldığı ifade edildi. Bu çalışmaların birçok ailenin bütçesine de doğrudan katkı sağladığı vurgulandı.

Ziyarette kursiyerlerle de bir araya gelen Vali Sözer, halk eğitiminin hayat boyu öğrenmenin en önemli ayağı olduğunu belirterek, yürütülen çalışmaların bireysel gelişimin yanı sıra toplumsal kalkınmaya önemli katkılar sunduğuna dikkat çekti. Emeği geçen tüm eğitmenlere ve kursiyerlere teşekkür eden Vali Sözer, bu tür eğitim faaliyetlerinin desteklenmeye devam edeceğini söyledi.