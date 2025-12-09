Kentte yaşayan vatandaşların kesintisiz ve kaliteli içme suyuna erişimini sağlamak adına altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, önemli bir yatırımı daha hayata geçiriyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Su ve Kanalizasyon İdaresi (DESKİ) Genel Müdürlüğü, Tavas ilçesi Kızılca mahallesinin içme suyu altyapısını yenilemek amacıyla kapsamlı bir yatırım çalışması başlattı.

Ekonomik ömrünü tamamlayan ve halk sağlığı açısından risk oluşturan asbestli borular, modern içme suyu hatlarıyla değiştiriliyor. Toplam bütçesi 45 milyon 320 bin TL olan proje kapsamında, mahallede köklü bir altyapı dönüşümü hayata geçiriliyor.



ASBESTLİ VE ESKİ BORULAR TARİH OLUYOR



Uzun yıllardır kullanılan ve sık sık arızalara neden olan eski boruların yerine, daha dayanıklı ve yüksek standartlı malzemelerden üretilmiş içme suyu hatları döşeniyor. Bu çalışmalarla, bölgedeki içme suyu altyapısı yenilenmiş olacak. Proje kapsamında, 37 bin 600 metre içme suyu şebeke hattı ile 10 bin metre abone hattının yenilenmesi planlanıyor. Asbestli boruların yenilenmesiyle birlikte, bölgede hem su kalitesinin yükseltilmesi hem de güvenli içme suyuna erişimin sağlanması hedefleniyor.



BÖLGEYE KESİNTİSİZ VE SAĞLIKLI İÇME SUYU ULAŞTIRILACAK



Yenilenen hatlar sayesinde geçmiş yıllarda sıkça yaşanan patlaklar ve arızalardan kaynaklanan su kayıp ve kaçakları büyük ölçüde önlenecek. Ayrıca yaz aylarında mevsimsel yağışların azalması ve artan su kullanım ihtiyacı nedeniyle yetersiz kalan su basıncı ve su kesintilerinin giderilmesine de önemli bir katkı sağlayacak. Bölge halkı kaliteli, kesintisiz ve sağlıklı içme suyuna kavuşacak.



'ÖNCELİĞİMİZ İNSANIMIZIN SAĞLIĞI VE YAŞAM KALİTESİDİR'



Daha yaşanabilir bir şehir hedefi doğrultusunda, Denizli'yi tüm mahalleleriyle birlikte ele aldıklarını belirten Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, 'Bir şehir, altyapısıyla güçlüdür.

Ömrünü tamamlamış, sık sık arızalara ve su kayıplarına neden olan eski boru hatlarını, Denizli'nin standartlarına yakışır hale getiriyoruz. DESKİ ekiplerimizle birlikte attığımız bu kararlı adımla, Kızılca'nın yeraltındaki içme suyu altyapısını kökten değiştiriyoruz. Önceliğimiz insanımızın sağlığı ve yaşam kalitesidir. Biz, Denizli'nin her köşesine dokunmaya, her mahallesine hak ettiği hizmeti ulaştırmaya devam edeceğiz. Kızılcalı hemşehrilerimize şimdiden hayırlı olsun' ifadelerine yer verdi.