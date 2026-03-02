Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, Pazaryeri ilçesini ziyaret ederek güvenlik çalışmalarını yerinde inceledi. İlçe Emniyet Amirliği'nde gerçekleştirilen ziyarette, ilçedeki asayiş durumu, yürütülen denetimler ve devam eden güvenlik uygulamaları masaya yatırıldı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Bilecik İl Emniyet Müdürü Erdem Çağlar, İlçe Emniyet Amiri Tahir Oğul'dan kapsamlı bir brifing alarak, ilçede huzur ve güven ortamının sürdürülebilirliği adına yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgi edindi. Özellikle vatandaş odaklı güvenlik hizmetleri ve suçla mücadeledeki kararlılık vurgulandı.

Ziyaret kapsamında görev başındaki polis memurlarıyla bir araya gelen Çağlar, iftar programına da katılarak teşkilat mensuplarıyla aynı sofrayı paylaştı.

Samimi bir atmosferde gerçekleşen programda birlik, beraberlik ve dayanışma mesajları verildi.

İl Emniyet Müdürü Çağlar, halkın huzur ve güvenliği için gece gündüz görev yapan emniyet personeline teşekkür ederek, 'Vatandaşlarımızın güvenliği için özveriyle çalışan tüm personelimize başarılar diliyorum' ifadelerini kullandı.

İl Emniyet Müdürü Çağlar'a Pazaryeri ilçesindeki ziyaretine Emniyet Müdür Yardımcısı Kubilay Yıldız'da eşlik etti.