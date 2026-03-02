Bornova'daki iftarda konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Bu bayramda her çocuğun yüzü gülecek' dedi. 'Bayramlığı olmayan çocuk kalmasın' çağrısına destek veren Tugay, 'Sonuna kadar yanınızdayım' mesajı verdi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Genç Bornova Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Bornova Çamdibi Rafet Paşa Mahallesi'nde düzenlenen 16. Geleneksel İftar Yemeği'ne katıldı.

İftar yemeğine ayrıca Bornova eski Belediye Başkanı Mustafa İduğ, şehit Batuhan Şimşek ve şehit Hüseyin Cankaya'nın aileleri, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Dr. Cemil Tugay, 'Böyle güzel bir ayda bir araya gelmek hepimiz için çok değerli. Burada bulunduğum için büyük mutluluk duyuyorum' dedi.

Genç Bornova Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'nin afetlerde birçok sosyal sorumluluk projesine destek verdiğini söyleyen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Sadece kendi semtlerine, kendi mahallelerine değil erişebildikleri her yere yetişmeye ve herkese yardımcı olmaya çalışıyorlar' dedi.

Şehit Hüseyin Cankaya ve şehit Batuhan Şimşek'in hatıralarının yaşayacağını söyleyen Tugay, 'Bu ülkenin kurulmasında, bugünlere gelmesinde emeği olan çok insan var. En başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü özel bir yere koyuyoruz. Her yer işgal altındayken kahramanca mücadele etmiş ve yaşadığı süre boyunca da hep ülkesine hizmet etmeyi düşünmüş, yeryüzüne gelmiş en büyük liderlerden biriydi. Onun mirası olan, mücadele arkadaşlarının mirası olan bir ülkede yaşıyoruz. Bugünlere gelene kadar çok değerli insanlar bu ülkeye hizmet etti ve pek çok insan da hayatını ortaya koydu. Böyle insanların hakkı için, bize bıraktığı o manevi miras için hepimiz elimizden gelen her şeyi yapmalıyız' dedi.

'ÇAĞRISINA EVET DİYORUM'

Genç Bornova Kültür Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Yakup Demirel'in 'Bayramlığı olmayan çocuk kalmasın' çağrısına destek veren Başkan Tugay, 'Çağrısına evet diyorum. Bu bayramda yetişebildiğimiz, ulaşabildiğimiz her çocuğu bayramı yaşar hale getirelim. Çok değerli bir öneri. Sonuna kadar ben de yanınızdayım' şeklinde konuştu. Başkan Tugay, aynı noktada İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak iftar düzenleyeceklerini de söyledi.