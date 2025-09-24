Düzce'de bir anaokulundaki öğretmenin, öğrencileri özel aracıyla taşıması ve kontrolsüz şekilde indirmesi tepki topladı. Öğretmenin öğrenciyi yoğun trafikte tek başına bırakması, sosyal medyada gündem olurken, yetkililerden müdahale istendi.Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce’nin Beyciler Mahallesi 1743. Sokak’ta bulunan Minik Dualar Anaokulu’nda skandal niteliğinde bir olay yaşandı.

İddiaya göre okulda görev yapan bir öğretmen, öğrencileri kendi hususi aracıyla servis yaparak taşıdı. Öğrencilerin işlek cadde üzerinde, kontrolsüz şekilde indirilmesi ise büyük tepki çekti.

Olay, Yılmazkent Sitesi’nde oturan anaokulu öğrencisi A.Y.’nin, öğretmeni tarafından otomobille getirilip yol kenarında indirilmesiyle ortaya çıktı.

Küçük çocuğun araçtan tek başına inip, yoğun trafik akışı bulunan Düzce-Zonguldak bağlantı yolu üzerindeki Çavuşlar Mahallesi mevkisinde koşarak siteye girdiği anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, öğretmenin otomobili kenara çektiği, öğrencinin arka kapıdan tek başına indiği ve hızla koşarak siteye gittiği net şekilde görüldü.

Site sakinleri ve öğrenci velisi, duruma tepki gösterirken; olayın okulların açıldığı günden bu yana tekrarlandığı öne sürüldü.

Yurt dışında yaşayan öğrencinin babasına ulaşılmasıyla skandal ortaya çıktı. Olayın görüntüleri sosyal medyada gündem olurken, veliler yetkililerin konuyla ilgili derhal harekete geçmesini istedi. Bu arada okulun öğrenciden belediyenin açıkladığı rakamdan servis ücreti aldığı öğrenildi.