Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde, 2025 yılının son gecesi devlet-millet buluşmasına sahne oldu. Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, yeni yıla saatler kala görevi başında bulunan kurum çalışanlarını yalnız bırakmadı.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Kaymakamı Muhammet Mustafa Kara, yılın son gecesinde ilk olarak ilçe genelinde görev yapan jandarma ve polis denetim noktalarını ziyaret ederek, vatandaşların huzur ve güvenliği için fedakârca görev yapan güvenlik güçlerinin yeni yılını kutladı.

Denetim noktalarında yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Kara, personele kolaylıklar dileyerek özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Ziyaretlerini Pazaryeri İlçe Devlet Hastanesi ile sürdüren Kaymakam Kara, yılbaşı gecesinde görev başında olan sağlık çalışanlarıyla bir araya geldi. Acil servis başta olmak üzere hastane birimlerini gezen Kara, sağlık personelinin yeni yılını kutlayarak, 'Gece gündüz demeden halk sağlığı için görev yapan tüm sağlık çalışanlarımıza minnettarız' ifadelerini kullandı.

Program kapsamında ilçe merkezinde vatandaşlarla da sohbet eden Kaymakam Kara, vatandaşların yeni yılını tebrik etti, talep ve temennilerini dinledi. Samimi görüntülere sahne olan ziyaretlerde, devletin her zaman milletinin yanında olduğu mesajı verildi.