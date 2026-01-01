Kocaeli Büyükşehir ekipleri 2025'in son saatlerinde de sahada görev yaparken, Başkan Büyükakın personeli ziyaret ederek kolaylıklar diledi, yeni yıllarını kutladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaelililer 2025'i uğurlayıp 2026'yı karşılarken, Büyükşehir Belediyesi ekipleri yılın son gününde de şantiyelerdeydi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Genel Sekreter Dr. Hayri Baraçlı ile birlikte görevi başındaki personeli ziyaret ederek yeni yıllarını kutladı.

Başkan Büyükakın, ziyaretlerine İzmit Millet Bahçesi ile başladı. Ardından eski İnterteks alanına yapılan ve inşaat çalışmaları hızlı ilerleyen yeni Sosyal Yaşam Merkezi'nin şantiyesine geçti.

PERSONELE BAKLAVA İKRAM ETTİ

Ziyaretlerini Başiskele Kavşağı Koridor Projesi şantiyesi ile sonlandıran Başkan Büyükakın her gittiği yerde personelle sohbet etti, baklava ikram ederek mutlu ve huzurlu bir yıl geçirmelerini diledi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin 7/24 esasına göre çalıştığını vurgulayan Başkan Büyükakın, 'Kocaelililerin daha mutlu ve daha iyi bir kentte yaşaması için yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Ekiplerimiz her an sahada, görevlerinin başında' ifadelerini kullandı. Başkan Büyükakın'a Başiskele Kavşağı Koridor Projesi ziyaretinde Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü de eşlik etti.