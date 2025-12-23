İnternet haber sitelerinin süreli yayın statüsü kazanması için gerekli yükümlülükler Basın İlan Kurumu tarafından kılavuz haline getirildi. Başvuru ve denetim süreçleri hakkında bilgiler veren kılavuzda, sitelerin künye ve içerik şartlarını yerine getirmesi gerektiği belirtildi. 6-24 ay sonra resmi ilan hakkı kazanabiliyorlar.

BURSA (İGFA) -Basın Kanununa göre süreli yayın statüsü kazanan internet haber sitelerinin; Basın İlan Kurumu Teşkiline Dair 195 sayılı Kanun, Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliği ile Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Tebliğleri kapsamında yerine getirmesi gereken yükümlülükler Kılavuz'da açıklandı.

Süreç, süreli yayın statüsünün elde edilmesinden başlayarak başvuru, denetim ve hak kazanımına kadar olan 5 adımlık bir yol haritası ile özetlendi.

Buna göre internet haber sitelerinin Cumhuriyet Başsavcılığına süreli yayın beyannamesi vermesi, künye ve Ulusal Elektronik Tebligat Sistemi (UETS) bilgilerini oluşturması ile birlikte içeriklerde tarih ve arşiv zorunluluğunu yerine getirmesi gerekiyor.

Yönetmelik kapsamında haber sitelerinin bulundukları kategoriye göre Basın İlan Kurumu tarafından belirlenen kadro, içerik, trafik ve teknik şartları eksiksiz şekilde sağlaması şart koşuluyor.

Başvuru aşaması dilekçe, süreli yayın beyannamesi, imtiyaz sahibi ve yer sağlayıcı ile UETS ve tüm personele ait belgelerin hazırlanması süreçlerini kapsıyor. Hazırlanan belgelerle birlikte Basın İlan Kurumu Bölge Müdürlüğüne yazılı başvuru yapılması, belgelerin İLANBİS üzerinden sisteme yüklenmesi ve ilk 3 ay içerisinde denetim talebinde bulunulması öngörülüyor.

Başvurunun ardından 24 aylık bekleme süresi sonunda ya da iki katı kadro, içerik ve trafik şartlarının sağlanması hâlinde 6 ay sonunda gerçekleştirilecek nihai denetimle birlikte internet haber siteleri resmî ilan ve reklam yayımlama hakkını kazanabiliyor.

İnternet Haber Siteleri İçin Resmî İlan ve Reklam Yayımına Dair Kılavuz'una ulaşmak için tıklayabilirsiniz