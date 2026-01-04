Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa'daki üniversitelerin öğrenci topluluklarıyla bir araya geldiği buluşmada, gençlerin vizyoner bakış açılarını yönetim stratejilerinin merkezine koyduklarını söyledi.

BURSA (İGFA) - Bursa'da gençlere yönelik birçok projeyi hayata geçiren ve her konuda desteklerini sürdüren Büyükşehir Belediyesi, üniversite öğrencileriyle doğrudan iletişimi güçlendirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi'nde 'Başkan Gençlerle Kahvaltıda' programı' düzenlendi. Bursa Uludağ Üniversitesi, Bursa Teknik Üniversitesi ve Mudanya Üniversitesi'ndeki öğrenci toplulukları üyesi gençlerle bir araya gelen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, öğrencilerin eğitimden sosyal yaşama kadar pek çok konuda görüş ve taleplerini dinledi.

Her yıl 10 bin öğrenciye eğitim desteği verdiklerini hatırlatan Başkan Mustafa Bozbey, öğrenci açısından Türkiye'nin en ucuz ulaşım hizmeti veren kentlerinden biri olduklarını ifade ederek, 'Önceden 160 binişlik abonman alınıyordu. Kullanan öğrenci sayısı çok azdı ve yine de 160 binişlik ücret ödeniyordu. Analizlere baktığımızda ortalama 72-75 civarında kullanım oluyordu. Şimdi ise alınan abonman son binişe kadar kullanılabiliyor. Aylık değil. En uygun fiyata öğrenci taşıyan kentlerinden birisiyiz' dedi.

'İKİ GENÇLİK MERKEZİNİ DAHA AÇACAĞIZ'

'Uluslararası Spor Festivali'nde yaklaşık 117 bin genci misafir ettiklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, bu yıl ikincisini 23 Mart-19 Mayıs tarihleri arasında gerçekleştirecekleri festivale tüm gençleri davet etti. Spora ve spor alanlarına önem verdiklerini belirten Başkan Mustafa Bozbey, 'Spor alanlarını daha nitelikli, kullanışlı hâle getirdik. Yunuseli'nde saha açtık. Gemlik'te spor salonunu tamamladık. Demirtaş Spor Tesisi yüzde 95 oranında tamamlandı. 18 spor merkezimiz var. Bu merkezlerde 2025 yılında yaklaşık 2.3 milyon kişiyi ağırladık. Gemlik ve Karacabey'de yeni gençlik merkezleri açtık. Yakın zamanda Mustafakemalpaşa'da ve Çınarönü'nde de gençlik merkezlerini açacağız' diye konuştu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerin her zaman yanında olduklarını dile getiren Başkan Mustafa Bozbey, gençlerin hayallerini çok önemsediklerini söyledi. Gençlerin sesini dinlediklerini, önerilerini ve eleştirilerini alarak gençleri geleceğe hazırlamak istediklerini anlatan Başkan Mustafa Bozbey, 'Geleceğe birlikte bakmak bizim en büyük arzumuz. Gençlerimiz iyi ki varlar. Üniversite öğrencileri, Bursa'nın geleceğini belirleyen en büyük aktörlerdir. Başka şehirlerden de gelmiş olsanız bu süreç içerisinde Bursalısınız' dedi.

'ULUDAĞ'I GÖRMEYEN GENCİMİZ KALMAYACAK'

Gençlerin yalnızca bugün değil, yarın da söz sahibi olmasını istediklerinin altını çizen Başkan Mustafa Bozbey, ' Gençlerin vizyonu, bizim yol haritamız. Bizim için 'yönetim' demek, gençlerin sesine kulak vermek demek. Bursa'yı birlikte güzelleştirmeye devam edeceğiz. Gençlerimizin vizyoner bakış açılarını yönetim stratejimizin merkezine koyuyoruz. Kentimizi sadece bugünün ihtiyaçlarıyla değil, gençliğin sürdürülebilir gelecek beklentileriyle tasarlıyoruz. 'Ortak Akıl' ve sosyal belediyecilik anlayışımızla; gençlerimizin enerjisini Bursa'nın yarınlarına rehber kılıyoruz. Ayrıca Bursa'da okuyup hiç Uludağ'a gitmemiş öğrencilere, Uludağ'a götürme sözü veriyorum. Uludağ'ı görmeyen gencimiz kalmayacak' diye konuştu.

Buluşmaya katılan gençler, Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin gençlere yönelik ve değer odaklı proje ile çalışmalarından dolayı Başkan Bozbey'e teşekkür etti.