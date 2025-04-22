Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi bahçesine kurulan oyun alanlarında sporcular, ünlüler ve doktorları ile saatlerce vakit geçiren minikler, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını coşkuyla kutladı.İSTANBUL (İGFA) - Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi, Çocuk Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu, çocuk kliniğinde uzun süredir tedavi gören onlarca minik kalp için 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle organize ettikleri Cerrahpaşa Pediatri Şenliğine ev sahipliği yaptı.

Organizasyona; Beşiktaş JK Yönetim Kurulu Üyesi Merve Öztopaloğlu ile BEŞİKTAŞ JK Kadın Futbol Takımı tam kadro olarak katıldı. Ellerinde hediyelerle gelen Beşiktaşlı sporcular kutlamada büyük ilgi gördü.

Hem çocukları hem de ailelerini sevindiren Beşiktaşlı sporcular, hediyeler dağıttığı miniklerle bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Çizgi Film Karakterlerinin dev boyuttaki maskotları ile çocuklara sürpriz yapan Selda Topal, hasta çocukları sevince boğdu. Kendisi de yenİ anne olan Zeynep Demirel ise miniklerle bol bol oyun oynadı.

Serviste yattığı için şenliğe inemeyen çocukları da odalarında ziyaret eden ünlüler, “çocukların yüzlerinde oluşan tebessüm dünyaya bedel” dedi.

Sabahın erken saatlerinde elinde bayraklarla hastaneye gelen Wilma Elles’i gören hasta yakınları, ünlü oyuncunun etrafında sevgi çemberi oluşturdu. Carolin diye tezahürat yapan aileleri sevgiyle kucaklayan Elles, tüm çocuklar ve aileleri ile tek tek fotoğraf çektirip, Türk Bayrağı dağıttı.

Etkinlik sonunda katılan ve organizasyonun gerçekleşmesinde emeği olan isimlere teşekkür belgeleri takdim eden Prof. Dr. Özgür Kasapçopur ve Prof. Dr. Reyhan Dedeoğlu; “Çocuklar geleceğe dair en büyük varlıklarımız, çocukların hastalığı dünyayı durduracak kadar kötü bir şey. Bizler çocuk hekimleri olarak onlar için varız. Buradaki çocuklarımız 23 Nisan’da düzenlenen şenliklerin bir parçası olamıyorlar. Bu nedenle birkaç saatliğine de olsa onlara bu duyguyu coşkuyla yaşatan tüm destekçilerimize teşekkür ediyoruz." mesajını verdiler.