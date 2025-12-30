Türk müziğinin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, vefatının yıl dönümünde sevenleri tarafından anılıyor. Arabesk müziğe damga vuran usta sanatçı için, Türkiye'nin en çok dinlenen radyosu Kral FM'de özel bir anma haftası düzenleniyor.

İSTANBUL (İGFA) - Kral FM, bu hafta boyunca yayın akışında Ferdi Tayfur'un unutulmaz eserlerine geniş yer veriyor. 2 Ocak Cuma günü gün boyu Ferdi Tayfur şarkıları dinleyicilerle buluşacak.

Anma haftasının zirvesi ise 2 Ocak'ta yaşanacak. Ferdi Tayfur, ölüm yıl dönümünde hem sevenleri tarafından mezarı başında anılacak hem de Kral FM'de gün boyunca dillerden düşmeyen şarkıları dinleyicilerle buluşacak; hayranlardan gelen mesajlar da canlı yayınlarda paylaşılıyor olacak.

Yıllar geçse de şarkılarıyla milyonların kalbinde yer almaya devam eden Ferdi Tayfur, Kral FM'in bu anlamlı yayınıyla bir kez daha özlemle anılacak.