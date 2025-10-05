Bunlar da ilginizi çekebilir

Başkan Genç: 'Her köşeye dokunan projelerle Trabzon'u yeniliyoruz'

Organik atıklar can dostlara umut oluyor

Pop müziğin sevilen ismi, sahnede seslendirdiği hit parçaları ve güçlü sahne performansıyla festivale damgasını vurdu.

Yağmurun altında şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden izleyiciler, enerjisi ve performansıyla göz dolduran Berkay'a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

İSTANBUL (İGFA) - Berkay'ın sahne aldığı Atatürk Kültür Merkezi'nde sağanak yağışa rağmen binlerce kişi konser alanını doldurdu.

İstanbul Kültür Yolu Festivali kapsamında sahne alan Berkay, bu akşam Atatürk Kültür Merkezi otoparkında müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.