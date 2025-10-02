Ay Yapım’ın yeni dizisi ‘Sahtekarlar’, 12 Ekim Pazar günü NOW’da izleyicilerle buluşuyor. ‘Bu hikayede herkes sahtekar’ sözüyle çıkan dizinin hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosu merakla beklenirken, geri sayımdaki diziden yeni bir tanıtım yayınlandı.



Yapımcılığını Ay Yapım’ın üstlendiği, senaryosunu Sema Ergenekon’un kaleme aldığı ve yönetmen koltuğunda ise Ali Bilgin ile Beste Sultan Kasapoğulları’nın oturduğu yeni dizi ‘Sahtekarlar’ seyirciyle buluşmak için geri sayıma başladı. 12 Ekim’de NOW ekranlarında izleyici ile buluşacak diziden yeni tanıtım yayınlandı.

Paylaşılan tanıtımda Asya ile yolu kesişen Ertan, aradığı sahtekarı bulduğunu düşünürken, Asya’yı bu iş birliğine ikna etmek için onun hayatını araştırıyor. Zaten zor şartlarda yaşayan Asya, bir de üstüne kardeşi Taha’nın hayatını kurtarmak için onun borcunu üstlenmesiyle büyük bir karanlığın içine sürükleniyor. Diğer tarafta Hidayet ise kim olduğunu bilmediği kızını bulup ona getirmesi için Kadir’i sert dille uyarıyor. Ertan’ın Asya’ya söylediği ‘Suç senden, hukuk benden sorulur’ cümlesi ise heyecanlı bir serüvenin sinyallerini veriyor.

Sahtekarlar 2. Tanıtım Linki: https://www.youtube.com/watch?v=AzRZYZaMjfo

‘Sahtekarlar’ 12 Ekim’de NOW’da başlıyor!