Ak Parti (AKP), riskli yapıların dönüştürülmesi, tapu ve imar düzenlemeleri, çevre politikaları, yapı denetimi ve Anayasa Mahkemesi kararları sonrası oluşan boşlukların giderilmesine yönelik 31 maddelik bir kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanlığı’na sundu.

BELEDİYE ŞİRKETLERİNE CUMHURBAŞKANI ONAYI ŞARTI

“Belediyelerin dolaylı veya bedelsiz şekilde şirket edinmesi, şirket kurması ya da kooperatiflere ortak olması” Cumhurbaşkanı onayı ile gerçekleşebilecek.

TAPU'DA VERİ ZORUNLULUĞU

Taşınmaz Değerleme Dairesi Başkanlığı kapsamında, SPK ve BDDK onaylı değerleme kuruluşlarının rapor verilerinin Tapu ve Kadastro’ya elektronik ortamda gönderilmesi zorunlu hâle geliyor. Bu adımla değer haritalarının güncel tutulması, kamulaştırmalarda sağlıklı veri kullanımı ve kamu giderlerinin azaltılması hedefleniyor.

TOKİ İÇİN VERGİ İSTİSNASI

Sosyal konut üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla, TOKİ'nin sosyal konut projeleri için 31 Aralık 2027’ye kadar damga vergisi muafiyeti getiriliyor.

AİDATLARA SINIRLAMA

Site yöneticilerinin toplayacağı aidatların artık kat malikleri kurulunun onayına tabi olacağı düzenlemeyle, “yöneticilerin tek taraflı ve sınırsız aidat belirlemesinin” önüne geçilecek.

KOOPERATİFTE TAPU DEVRİ ŞARTI

Yeni düzenlemeyle, yapı kooperatifleri son konut tamamlanmadan ve maliyet hesaplanmadan tapu devri yapamayacak. Böylece kooperatif mağduriyetlerinin önüne geçilmesi hedefleniyor.

İŞLEMLER DİJİTALLEŞECEK

TOKİ satış işlemleri elektronik ortamda ve uzaktan kimlik doğrulamayla yapılabilecek. TOKİ, mirasçılık belgesini doğrudan talep edebilecek ve dava işlemlerinde teminat yatırmaktan muaf tutulacak.

SOSYAL KONUTTA ACELE KAMULAŞTIRMA

Sosyal konut projelerinin hızlandırılması için belirlenen alanlarda acele kamulaştırma yapılabilecek.

YAPI GÜVENLİĞİ ŞARTI

Şantiyelerde yetki belgeli ustaların kaydı zorunlu olacak. Binalardaki yangın güvenliği kontrolleri ve uzman görev tanımları netleştirilecek. Yapı denetçilerinin ruhsatta yer alma zorunluluğu kaldırılacak.

YANGIN EKSİKLERİNE EK SÜRE

“Yangın güvenliğine yönelik periyodik kontrollerde tespit edilen eksikliklerin niteliğine göre idareler tarafından verilecek sürenin üst sınırı” belirlenecek. Ruhsat gerekliyse uygulanacak usul de netleşecek.

YAPI SINIFLANDIRMASINDA DEĞİŞİKLİK

Yapı gruplarının sınıflandırması netleştiriliyor. Yangın güvenliği ve enerji kimlik belgesi uzmanları için idari yaptırımlar getiriliyor. Sahte belgeyle alınan müteahhitlik belgeleriyle başlatılan yapıların ruhsatı iptal edilecek; belge numarası 5 yıl geçersiz olacak. Ruhsatsız yapılara hazır beton verilmesine ceza uygulanacak.

YANILMA SINIRI TAMAMLAMA

Eski ve yeni ölçüm teknikleriyle belirlenen alan farkları için “yanılma sınırı” tanımı yapılıyor. Bu sınır dışındaki farklar hata kabul edilip resen düzeltilecek.

Kullanılmayan Hazine taşınmazları sosyal konut ve dönüşüm için değerlendirilecek. Bu taşınmazların gelirinin yüzde 40’ı ilgili idareye, yüzde 60’ı kamu kurumlarına aktarılacak.

6 Şubat depremleri sonrası hak sahiplerine verilen hibe ve kredilerin haczedilmemesi, teslim edilen konutların kamuya geri dönmesinin engellenmesi için düzenleme yapılacak. AFAD ve destekli inşaatlar arasındaki fark da yasal zemine oturtulacak.