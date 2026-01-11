Yeni haftayla birlikte şehir genelinde etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışına karşı Sakarya Büyükşehir Belediyesi, tüm birimleriyle teyakkuzda olacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadeleye hazır. Yeni haftayla birlikte şehir genelinde etkili olması beklenen soğuk hava ve kar yağışına karşı Büyükşehir karla mücadele ekibi hazırlıklarını tamamlayarak teyakkuza geçti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün bölgemizde yeni haftayla birlikte kuvvetli sağanak yağış, soğuk hava ve kar yağışı beklendiği uyarısından sonra Büyükşehir karla mücadele ekibi beklemeye geçti.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyonu Başkanlığınca yapılan açıklamada, 'Meteoroloji Genel Müdürlüğünün bölgemizde yeni haftayla birlikte kuvvetli sağanak yağış, soğuk hava ve kar yağışı beklendiği uyarısı sonrası karla mücadele ekibimiz 7/24 göreve hazır olarak teyakkuz haline geçmiştir. 49 araç ve 98 kişiden oluşan karla mücadele ekibimiz olası buzlanmaya karşı tuzlama ve kar küreme araçlarıyla vatandaşların herhangi bir mağduriyet yaşamaması için sahada çalışmalarını sürdürecek' ifadelerine yer verildi.