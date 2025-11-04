Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, terör ve çözüm süreci tartışmalarına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Yörükçüoğlu, 'Teröriste güven olmaz' söylemlerinin haklılığının her geçen gün daha da ortaya çıktığını belirterek, 'Talepleri bitmeyecek. Verilen her taviz sonrasında yepyeni taleplerle karşımıza çıkacaklar' dedi.

ANKARA (İGFA) - Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Türker Yörükçüoğlu, DEM Partili isimlerin İmralı Cezaevi'nde terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ile yaptıkları görüşme sonrası yaptıkları açıklamalara tepki gösterdi. Öcalan'ın, 'Kürt olgusunun tüm boyutlarıyla Cumhuriyetin yasallığına dahil edilmesi ve bunun için güçlü bir geçiş süreci temel alınmalıdır' sözlerine atıfta bulunan Yörükçüoğlu, şu ifadeleri kullandı:

'Yani Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'na 'Kürtlük' kavramı sokulacak. İki milletli bir devlete doğru başlangıç adımları atılacak. Sonrasında ne olacak? Türkçenin yanına resmî dil olarak Kürtçe de mi konacak? 'Türkiye, Kürtlerden ve Türklerden oluşan bir devlettir.' tarifi mi eklenecek? Doğu-Güneydoğu illerimiz Kürdistan olarak teröristlerin yönetimine mi bırakılacak? Türkiye Cumhuriyeti'nin adı 'Anadolu Kürt-Türk Konfederal Devleti' mi olacak? Mehmetçiğe artık 'hevalcik' mi denecek?'

Yörükçüoğlu, terörle müzakerenin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, 'Teröre verilen taviz, İsrail'in amaçlarına hizmet eder. Türk milletinin teröristle konuşacak hiçbir şeyi yoktur. Asla unutulmamalıdır ki Türkiye toprakları Türk'ün kılıç hakkıdır. Romalılara, haçlılara, yedi düvele karşı verilmiş bin yıllık azimle vatan toprağı yapılmıştır' ifadelerini kullandı.

Açıklamasının sonunda, 'Terörü yok etmenin yegâne yolu, terörle müzakere değil, mücadeledir. Türkiye Türklerindir, Türkiye ilelebet Türk'ün olacaktır' diyen Yörükçüoğlu, milli birliğin korunması çağrısında bulundu.