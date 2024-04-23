Bayrampaşa'da 23 Nisan Bayramı coşkuyla kutlandı.Kaymakamlık, Bayrampaşa Belediyesi'nin ve sivil toplum kuruluşları yaptığı programla kutlanan 23 Nisan etkinliklere katılımın yoğunluğu dikkat çekti.

Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu yayınladığı mesajlarda, "Birlikte çok güzeliz, birlikte yürüyeceğimiz çok yol var " ifadesini kullandı. Mutlu, " Bugün birlikte ilk bayramımızı coşkuyla kutladık. Bizleri yalnız bırakmayan ve coşkumuza ortak olan tüm komşularımıza teşekkür ederiz. Mutlu bir Bayrampaşa için hep birlikte çalışıyoruz." dedi.

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Dört bir yanı Türk bayraklarıyla süslenen Bayrampaşa’da 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Yahya

Kemal Parkı önünde başlayan yürüyüş çocuk şenliğinin düzenlendiği Atatürk Parkı’nda sona erdi. Başkan Hasan Mutlu’nun Eşi Safiye Sarı Mutlu ile öncülük ettiği, büyük ilgi gören yürüyüşe belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin yanı sıra 7’den 70’e çok sayıda vatandaş katıldı, renkli görüntüler oluştu.

BAŞKAN MUTLU: ÇOCUKLARIMIZIN MUTLULUĞU İÇİN ÇOKÇALIŞACAĞIZ

Şenlikte konuşan Başkan Hasan Mutlu, “Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından tüm dünya çocuklarına armağan edilen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’mız kutlu olsun. Türk tarihinin önemli dönüm noktalarından TBMM’nin kuruluşunun 104. yıl dönümünde, geleceğimizin teminatı sevgili çocuklarımızın 23 Nisan heyecanına ortak olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Dünyada çocuklara hediye edilen tek bayram 23 Nisan’dır. 23 Nisan’da bir yandan çocuklarımızı güldürüp eğlendirirken, diğer taraftan aziz milletimizin bağımsızlık yolunda çektiği büyük sıkıntıları ve şanlı zaferlerini çocuklarımıza anlatmalıyız. Biz kararlıyız, hazırız; sevgili çocuklarımızın geleceği ve mutluluğu için çok çalışacağız. TBMM’nin ilk

başkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, bize bu güzel vatanı armağan eden tüm şehitlerimizi saygı, rahmet ve minnetle yâd ediyor; kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi

KORTEJ YÜRÜYÜŞÜ YAPILDI

Dört bir yanı Türk bayraklarıyla süslenen Bayrampaşa’da 23 Nisan kutlamaları çerçevesinde bando eşliğinde kortej yürüyüşü yapıldı. Yahya

Kemal Parkı önünde başlayan yürüyüş çocuk şenliğinin düzenlendiği Atatürk Parkı’nda sona erdi. Başkan Hasan Mutlu’nun Eşi Safiye Sarı Mutlu ile öncülük ettiği, büyük ilgi gören yürüyüşe belediye başkan yardımcıları ve meclis üyelerinin yanı sıra 7’den 70’e çok sayıda vatandaş katıldı, renkli görüntüler oluştu.

ÇOCUKLAR DOYASIYA EĞLENDİ

Belediyenin Atatürk Parkı’nda düzenlediği çocuk şenliğinde doyasıy eğlenen Bayrampaşalı çocuklar, bayramlarını doya doya yaşadılar. Şenlik boyunca interaktif çocuk oyunları, palyaço gösterisi, jonglör, illüzyon ve buble şov gerçekleştirildi. Tuna Marjinal Müzik Grubu’nun da sahne aldığı şenlikte çocuklara patlamış mısır ve pamuk şeker ikram edildi.