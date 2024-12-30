Bulgaristan Türkleri Kültür ve Hizmet Derneği (BULTÜRK),bir ilke daha imza atarak farkını ortaya koydu. Bulgaristan Türklerinin tarihsel süreçte yaşadığı, maruz kaldığı mezalimi hatırlatan, görsellerle hafızalara tekrar kazıyan anlamlı ve özel bir etkinliğe ev sahipliği yaptı. Bulgaristan’da 40 yıl önce yaşanan kültürel soykırım ve göçlerin unutulmaması adına düzenlenen etkinlik, Bayrampaşa Millet Bahçesi’ndeki Toplantı ve Sergi Salonunda gerçekleştirildi.

Protokolden Yoğun Katılım

Programa protokolün yoğun ilgi gösterdiği dikkatlerden kaçmadı. Programa; Bayrampaşa Kaymakamı Sayın Abdullah Çiftçi, Bayrampaşa Belediye Başkanı Sayın Hasan Mutlu, Bayrampaşa MHP İlçe Başkanı Tarık Karataş, İstanbul CHP İl Sekreteri Soner Özimer, Siyasi Partilerin Meclis Üyeleri, Türk Dünyası STK Temsilcileri, Basın Mensupları ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla büyük bir ilgi gördü. Etkinliğin sunuculuğunu Nevzat Öztürk ve Nuray Kaya SOLMAZ üstlendi.

Fotoğraf Sergisi ve Kültürel Anma

Program, 1877-78 Osmanlı-Rus Savaşı’ndan günümüze kadar süregelen göçler ve kültürel soykırımı belgeleyen fotoğraf sergisinin açılışıyla başladı. Protokol üyeleri, serginin açılışını kırmızı kurdele keserek gerçekleştirdi. Fotoğraf Sergisinde, 1877’de başlayan ve son olarak 1984-1989 arasında yoğun bir şekilde devam eden te Bulgaristan’daki kültürel asimilasyon politikaları, zulüm ve baskılar sonrasında yaşanan göç olgusunun oluşturduğu zorluklar, travmalar, yaşanan sıkıntılar, göçlerin Türkiye’ye etkisi ve tarihî olayların izleri fotoğraflarla anlatılmaya çalışıldı. Yaşanan olayları gözler önüne sererken gelecek nesillere de tarihi olayların unutulmaması adına bir ilk olması dolayısıyla yoğun ilgi gördü. Kronolojik olarak yaşanan mezalimin sunulduğu sergide sadece mezalim değil, kültürel soykırım karşısında Anavatan Türkiye’nin kapılarını her zaman evlad-ı fatihanlara açtığını, sınır kapılarından Türkiye topraklarına ayak basan soydaşlarımızın toprağa öpen sahneleri gören katılımcılardan bazılarının gözyaşlarına hâkim olmadıkları gözden kaçmadı ve bu güçlü dayanışmanın önemini vurgulayan görseller, ziyaretçilerden büyük ilgi gördü.

Fotoğraf sergisinde; BULTÜRK Gazetesi, Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BGSAM) Yayınları ve Uluslararası Türkyolu Dergisi’nin arşivleri de sergidendi. Sergi, katılımcılara hem tarihî bilgiler sundu hem de Türk milletinin kültürel hafızasına katkıda bulundu.

Saygı Duruşu ve Konuşmalar

Fotoğraf Sergisinin açılışı ve gezilmesinden sonra protokol ve seyirciler salonda yerlerini aldı. İstiklal Marşı ve saygı duruşunun ardından, Bulgaristan’daki Kültürel Soykırımı anlatan sunum yapıldı. BULTÜRK Derneği Genel Başkanı Rafet Ulutürk açılış konuşmasını yaptı. Ulutürk, kültürel soykırımın 40. yılına ithafen düzenlenen bu serginin, tarihî bir hatırlatma olduğunu, yaşanılan kültürel soykırımda yaşananların gelecek nesillere anlatılması gerektiğini, acıların unutulmamasının önemini vurguladı.

Programda birer konuşma yapan Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Bulgaristan’dan göç eden Türklerin Türkiye’nin kalkınmasındaki rolünü ve katkılarını anlattı. Kaymakam Abdullah Çiftçi ise Türkiye’nin güçlü olmasının, Türk Dünyası ve dünya barışı için önemini dile getirdi.

CHP Bayrampaşa İlçe Başkanı Alican Çam, MHP İlçe Başkanı Tarık Karataş, E. Vali Murat YILDIRIM, Türk Dünyası Belgesel Film Federasyonu Başkanı Menderes Demir ve diğer katılımcılar, Türk milletinin tarihî mücadelelerinin hatırlatılması ve kültürel değerlerinin korunması gerektiğinin altını çizdiler.

Programa konuşmacı olarak katılan Rumeli Vakfı Başkanı Kemal BALTEPE, birlikteliğin oluşturacağı sinerji ile aşılamayacak sorun olmadığını, güç birliği yapmanın önemine dikkat çekerken, Sineme Yapımcısı ve yönetmeni İsmet ARASAN konuşmasında insan olmanın davranışlarıyla anlaşılacağını, tarihi hafızalarımızın canlandırılması adına yapılan Belgesel ve Film çalışmaları hakkında bilgi verdi. Özellikle Bulgaristan Türkleri için devam eden belgesel ve film projeleri olduğunu, sözlü tarih çalışmaları yaptığını, kendisinin adanmışlık ruhu ile bu işi yaptığını anlattı.

Programa Türk Dünyasından çok sayıda Sivil Toplum Kuruluşunun temsilcisi katıldı. Bunlar; Ahmet AĞCA – Beydilli Türkmen Derneği Başkanı, Gökalp ŞENTÜRK – TOYŞAD Genel Başkanı, Gülsun İbrahim – Özbekistan, Yılmaz BİRİNCİ – Türk Dünyası Platform Başkanı, Turgay ERENCE – GÜÇSİYAD Başkanı, Gagauzyadan Sevilay hanım, Alptekin CEVHERLİ -Vizyon Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkanı, Selin CİHANGİRLİ – Tek Hedefimiz Eğitim Derneği, Mustafa Kemal MAHDUM – Afganistan İpek Yol Vakfı Başkanı, Bosna Sancak Derneği, Rumeli Balkan Federasyonu, İrak Türkmenleri derneği toplantımımıza katılımları için teşekkür ederiz.

Etkinliğin Önemi ve Geleceğe Taşınan Mesaj

Programın sonunda Bulgaristan Stratejik Araştırmalar Merkezi Başkan Vekili Nevzat ÖZTÜRK, Bulgaristan’da yaşanılan kültürel mezalimin 18777’den bugüne denk devam ettiğini, ancak Türk Milletinin diline, dinine sahip çıkmak adına muhteşem bir direniş gösterdiğini, inanılmaz fedakârlıklara katlandığını, belirttikten sonra 1905’te Türk Öğretmenler Derneği kurulduğunu, muallimlerin toplumun öncüsü olduğunu, 1929’da Milli Kongre yapıldığını ancak aradan geçen bunca yıla ve demokrasiye rağmen halen Milli Kongre yapılamadığını değindi. Necip Fazıl’ın Gençliğe Hitabesinden; “Bir gençlik, bir gençlik, zaman bendedir ve mekân bana bana emanettir şuurunda bir gençlik! Meydan yerine vardığı zaman kim var diye seslenildiğinde, ben varım diyebilen bir gençlik!” bölümünü okuduktan sonra artık sorunlara çözüm üretme zamanının geldiğini, Türklerin sorunlarını başkalarının değil, Türklerin çözebileceğine değindikten sonra, geçmişi hatırlayarak geleceğe güvenle bakmanın önemine değindi. Konuşmasında; Türk İslam anlayışını, Ahmet Yesevi’nin sevgi, insan ve hoşgörü merkezli İslam anlayışını, İmam-ı Maturudi’nin aklı öne alan akıl-vahiy dengesindeki İslam’a bakış açısını yeryüzüne götürmek zorunluluğumuzun olduğunu, bu anlaşın yeryüzüne hâkim olmadığı müddetçe İslam adına cinayetlerin işlenmeye, terör olaylarının yaşanmaya devam edeceğine, Türklerin Kızılelma Ülküsü’nün devam ettirilmesinin bir görev ve vebal olduğuna vurgu yaptı.

Programa katılan misafirler salonu tıklım tıklım doldururken programın sonuna kadar kimse salondan ayrılmaması da dikkatlerden kaçmadı. BULTÜRK Derneği, Bulgaristan Türklerinin yaşadığı zorlukları belgelemek ve hatırlatmak adına bu etkinlikte bir ilke daha imza attı. Dernek, Bulgaristan’da yapılacak cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Türklerin gücünün belirleyici olacağına dair hedeflerini bir kez daha vurgulandı.

Programın sonunda, Bulgaristan Türkleri başta olmak üzere Türk Dünyasına hizmetleri ile öne çıkanlara ve protokol üyelerine teşekkür plaketleri takdim edildi.