Cumhuriyet Halk Partisi’nden (CHP) Bayrampaşa Belediye Başkanı seçilen Hasan Mutlu, görevi eski Belediye Başkanı Atila Aydıner’den devralarak görevine başladı. Devir teslim töreninde konuşan Başkan Mutlu, “Birlikte başardık, hepimiz kazandık. ‘Mutlu belediyecilik, mutlu Bayrampaşa’ diyoruz. Ayırmadan, ayrıştırmadan 300 bin Bayrampaşalı’nın belediyesi olmak için göreve başlıyoruz. Yaşanabilir bir Bayrampaşa için el birliğiyle

birlikte çalışacağız. Yeni dönem Bayrampaşa’mız ve İstanbul’umuz için hayırlı olsun” dedi.

Bayrampaşa’nın yeni Belediye Başkanı Hasan Mutlu, Bayrampaşa belediye hizmet binasının önünde düzenlenen devir teslim töreninin ardından başkanlık makamına geçerek görevi eski Belediye Başkanı Atila Aydıner’den devraldı. Belediye personeli ve vatandaşlar tarafından büyük

bir coşkuyla karşılanan Başkan Mutlu, “Birlikte başardık, hepimiz kazandık. ‘Mutlu belediyecilik, mutlu Bayrampaşa’ diyoruz. Ayırmadan, ayrıştırmadan 300 bin Bayrampaşalı’nın belediyesi olmak için göreve başlıyoruz. Yaşanabilir bir Bayrampaşa için el birliğiyle birlikte çalışacağız. Yeni dönem Bayrampaşa’mız ve İstanbul’umuz için hayırlı olsun. Bizlere bu görevi layık gören, sevgilerini ve teveccühlerini esirgemeyen Bayrampaşalı tüm komşularıma ve kardeşlerime teşekkür ediyor; şükranlarımı sunuyorum” ifadelerini kullandı.

Başkan Mutlu, mazbatasını 4 Nisan’da Bayrampaşa İlçe Seçim Kurulu’ndan teslim almıştı.



HASAN MUTLU KİMDİR?

Eğitimci kimliğiyle tanınan Başkan Hasan Mutlu, 1961 yılında Karabük Safranbolu’da doğdu. İlk ve ortaokulu İstanbul Fatih’te, liseyi İstanbul Vefa Lisesi’nde tamamlayan Başkan Mutlu, Samsun 19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi-Fizik Matematik Bölümü’nden mezun oldu. Ayrıca İstanbul

Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde bir süre eğitim aldı.

Başkan Mutlu, İstanbul’da çeşitli dershanelerde 6 yıl görev yaptıktan sonra 1990 yılından itibaren Bayrampaşa’da, İstanbul’un farklı ilçelerinde ve çeşitli illerde okul ve kurs işletmeciliği yaparak hizmet vermeye devam etti.

Başkan Mutlu, Bayrampaşa’da yürüttüğü eğitim hizmetiyle 1990 yılından bu yana on binlerce öğrencinin eğitimine katkıda bulundu. Dört dönem CHP Bayrampaşa İlçe Başkanlığı görevini üstlenen Mutlu, birçok vakıf ve sivil toplum kuruluşunda yönetici veya üye olarak hizmet verdi.

31 Mart 2024 Mahalli İdareler Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nin (CHP) Bayrampaşa Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Hasan Mutlu,

oyların yüzde 46,67’sini alarak (73 bin 850 oy) Bayrampaşa’nın yeni Belediye Başkanı oldu. Başkan Mutlu, evli ve üç çocuk babasıdır.