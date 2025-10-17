Batman'da Sason İlçe Müftülüğü tarafından organize edilen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti, salavatlar ve ilahilerin okunmasıyla başladı. Programa çok sayıda vatandaşın yanı sıra din görevlileri de katıldı.

BATMAN (İGFA) - Batman Sason'da Mevlid-i Nebi Haftası ile Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında anlamlı bir program düzenlendi.

Açılış konuşmasını yapan İlçe Müftüsü Yahya Alakuştekin, Mevlid-i Nebi Haftası'nın, Hz. Muhammed'in (s.a.v.) örnek ahlakını ve evrensel mesajlarını hatırlamak için önemli bir fırsat olduğunu belirtti. Camilerin toplum hayatındaki birleştirici rolüne dikkat çeken Müftü Alakuştekin, programın hazırlanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.

Etkinliğe konuşmacı olarak katılan Batman İl Müftü Yardımcısı İlhan Günay ise Hazreti Muhmmed'in (s.a.v.)hayatından örnekler sunarak O'nun merhameti, ahlaki duruşu ve insanlığa rehberlik eden yönleri üzerine değerlendirmelerde bulundu. Camilerin sadece ibadet edilen mekânlar olmadığını vurgulayan Günay, bu mekânların aynı zamanda kardeşlik duygusunu pekiştiren ve toplumsal dayanışmayı güçlendiren merkezler olduğunu söyledi.

Din görevlilerinin toplumsal hayattaki önemine de değinen İl Müftü Yardımcısı Günay, 'Din görevlilerimiz sadece ibadetlerin değil, aynı zamanda ahlaki değerlerin korunmasının ve manevi rehberliğin öncüleridir. Peygamberimizin örnekliğini hayatımıza yansıtmalı, camilerimizi yaşayan mekânlar hâline getirmeliyiz.' ifadelerini kullandı.

Programa ilçe yöneticileri ve Sason halkı yoğun ilgi gösterdi. Program, yapılan dualar ile sona erdi.